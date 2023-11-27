Τους αντιπάλους της για το Προολυμπιακό τουρνουά που θα φιλοξενήσει έμαθε η Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, η Εθνική θα βρίσκεται στον Β’ όμιλο μαζί με Δομινικανή Δημοκρατία και Αίγυπτο, διεκδικώντας μία από τις δύο θέσεις που οδηγούν στα ημιτελικά. Εκεί, θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια εκ των Σλοβενίας, Κροατίας και Νέας Ζηλανδίας, οι οποίες στελεχώνουν τον Α’ όμιλο.

Όσον αφορά το γκρουπ, η Ελλάδα είναι το φαβορί μεν για την πρόκριση και την πρώτη θέση, ειδικά στην έδρα της και με πλήρη σύνθεση. Ωστόσο, οι Δομινικανοί του Καρλ-Άντονι Τάουνς και ίσως του Αλ Χόρφορντ έχουν ταλαντούχο ρόστερ, κάτι που έδειξαν και στο πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο. Η Αίγυπτος, προφανώς, δεν αποτελεί αντίπαλο που τρομάζει σε καμία περίπτωση, αφού δεν διαθέτει παίκτες από το πάνω ράφι.

Παρόλα αυτά, σε καμία περίπτωση η κλήρωση δεν ήταν ευνοϊκή, αφού στον άλλο όμιλο του τουρνουά μπήκαν οι Κροατία, Σλοβενία! Δύο ομάδες με αρκετό ταλέντο στο ρόστερ τους, τις οποίες είναι πιθανό η Ελλάδα να χρειαστεί να αποκλείσει αμφότερες, για το εισιτήριο στους Ολυμπιακούς Αγώνες! Και μην ξεχνάμε, φυσικά, τη Νέα Ζηλανδία, η οποία κάθε φορά μας... βγάζει το λάδι, όπως έγινε και στο πρόσφατο Παγκόσμιο.

Θυμίζουμε πως το Προολυμπιακό τουρνουά που αφορά την Ελλάδα θα διεξαχθεί στο ΣΕΦ μεταξύ 2 και 7 Ιουλίου. Οι δύο πρώτοι κάθε ομίλου προκρίνονται στα ημιτελικά, με τον πρώτο κάθε γκρουπ να αντιμετωπίζει τον δεύτερο του άλλου για μια θέση στον τελικό. Ο νικητής του τελευταίου, παίρνει κι ένα εισιτήριο για την Ολυμπιάδα του Παρισιού.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα τρία τουρνουά, αυτά θα γίνουν σε Ισπανία (Βαλένθια), Λετονία (Ρίγα) και Πουέρτο Ρίκο (Σαν Χουάν). Είναι η πρώτη φορά που η Ελλάδα φιλοξενεί Προολυμπιακό Τουρνουά μετά το 2008, όταν και είχε συμμετάσχει για τελευταία φορά σε Ολυμπιακούς Αγώνες.

Οι οκτώ ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι Γαλλία (οικοδέσποινα), Γερμανία, Σερβία (Ευρώπη), ΗΠΑ, Καναδάς (Αμερική), Ιαπωνία (Ασία), Νότιο Σουδάν (Αφρική), Αυστραλία (Ωκεανία). Το ολυμπιακό τουρνουά μπάσκετ θα διεξαχθεί 27 Ιουλίου με 11 Αυγούστου στη Γαλλία με την πρώτη φάση να φιλοξενείται στο «Πιέρ Μορουά» της Λιλ και την τελική στο «Παλέ Ντε Μπερσί» του Παρισιού.

Αναλυτικά η κλήρωση των τεσσάρων τουρνουά:

Ισπανία - Βαλένθια

Group A: Λίβανος, Ισπανία, Ανγκόλα

Group B: Φινλανδία, Πολωνία, Μπαχάμες

Λετονία - Ρίγα

Group A: Γεωργία, Λετονία, Φιλιππίνες

Group B: Βραζιλία, Μαυροβούνιο, Καμερούν

Ελλάδα - Πειραιάς

Group A: Σλοβενία, Νέα Ζηλανδία, Κροατία

Group B: Ελλάδα, Δομινικανή Δημοκρατία, Αίγυπτος

Πουέρτο Ρίκο - Σαν Χουάν

Group A: Μεξικό, Λιθουανία, Ακτή Ελεφαντοστού

Group B: Ιταλία, Πουέρτο Ρίκο, Μπαχρέιν

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.