Μία άσχημη εμπειρία βίωσε ο Μπίργκερ Βερστράτε, ο οποίος αποκάλυψε στο Βέλγιο πως θύμα ληστείας την περασμένη εβδομάδα. Συγκεκριμένα, ο 29χρονος χαφ του Άρη ανέφερε πως διαρρήκτες μπήκαν στο σπίτι του την ώρα του αγώνα με τη Λαμία.

«Προφανώς παρακολουθούσαν το πρόγραμμα μου για μερικές εβδομάδες. Ήξεραν πολύ καλά πότε έφυγα για τον αγώνα και πώς ακριβώς να μπουν χωρίς να τους πιάσουν», είπε ο Βέλγος άσος στην ιστοσελίδα Het Laatste Nieuws.

Σε ό,τι αφορά τα κλοπιμαία, υποστήριξε πως «έκλεψαν υλικό αξίας περίπου 45.000 ευρώ. Δύο Rolex, μερικές τσάντες Louis Vuitton, επώνυμα ρούχα, παπούτσια, … όλα αυτά έχουν φύγει. Ευτυχώς, δεν έχω πολλά μετρητά στο σπίτι. Αλλά αυτό το ποσό μπορεί να αυξηθεί αν λείπουν κι άλλα πράγματα που ακόμη δεν έχω δει»

Στο τέλος, ο Βερστράτε μίλησε για την επιστροφή του στην πατρίδα του, όπου συνάντησε την οικογένειά του: «Ήταν ωραίο που ήμουν ξανά με τη σύζυγό μου και τους γιους μου, που είχαν επιστρέψει στο Βέλγιο λίγο νωρίτερα. Θα πετάξω πίσω στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη. Είμαι περίεργος αν έχουν έρθει στο φως κάποια νέα κρούσματα».

