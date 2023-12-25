Αγκάλιασε τον Γιάννη ο Παππάς και ένιωσε… Σπάικ Λι

Στη Νέα Υόρκη είναι αυτές τις ημέρες ο Νίκος Παππάς και φυσικά δεν έχασε την ευκαιρία να παρακολουθήσει την αναμέτρηση των Μπακς με τους Νικς, στο «Madison Square Garden», ανήμερα των Χριστουγέννων.



Μάλιστα, ο παλαίμαχος διεθνής γκαρντ επισκέφτηκε την προθέρμανση των «ελαφιών», πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης, όπου συναντήθηκε κατ’ ιδίαν με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, τον οποίο και αγκάλιασε.

Στο μεταξύ, στο ποστάρισμα που έκανε στο Instagram ο Παππάς έκανε και το σχετικό χιούμορ, αναφέροντας ότι ένιωσε για λίγο, ο οποίος είναι ο γνωστός σκηνοθέτης και πολύ φανατικός φίλος των Νικς.

