Φοβεροί Σέλτικς, νίκησαν και τους Λέικερς στο LA

Ασταμάτητοι οι Σέλτικς. Η ομάδα της Βοστώνης πέρασε με 126-115 από το Staples Center του Λος Άντζελες απέναντι στους Λέικερς και με 23-6 έχει το καλύτερο ρεκόρ στο ΝΒΑ.

Αυτή ήταν η όγδοη νίκη στα εννιά τελευταία ματς για τους Σέλτικς, που είχαν από την αρχή τον έλεγχο του αγώνα. Ο Κρίσταπς Πορζίνγκις με 28 πόντους και 11 ριμπάουντ, ο Τζέισον Τέιτουμ με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ και 7 ασίστ και ο Ντέρικ Γουάιτ με 18 πόντους και 11 ασίστ ξεχώρισαν για το σύνολο του Τζο Μαζούλα. Καλή παρουσία είχαν και ο Τζέιλεν Μπράουν με 19 πόντους, όπως και ο Τζρου Χόλιντεϊ με 18, καθώς επίσης 7 ριμπάουντ και 7 ασίστ.

Ο Άντονι Ντέιβις με 40 πόντους και 13 ριμπάουντ διασώθηκε για τους Λέικερς, που με 16-15 είναι ένατοι στην Δύση. Ο Λεμπρόν Τζέιμς βρέθηκε μακριά από τον καλό του εαυτό με 16 πόντους και 5/14 σουτ.

Δωδεκάλεπτα: 23-32, 57-58, 90-109, 115-126

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.