Σλούκας : Συγκινητικό να φωνάζει ο κόσμος το όνομα μου

Ο Κώστας Σλούκας ήταν εκ των κορυφαίων του Παναθηναϊκού στη νίκη με 89-81 απέναντι στην Μπαρτσελόνα για την 31η αγωνιστική της Euroleague, με τον 34χρονο μπασκετμπολίστα να αποθεώνεται από το κοινό του ΟΑΚΑ για την παρουσία του στο παιχνίδι.

Κάτι που το σχολίασε στην συνέντευξη του στον Νίκο Παγκάκη και το PaoPantou.

Πως αισθάνεσαι για τη νίκη απέναντι στην Μπαρτσελόνα

Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί είναι μια πολύ σημαντική νίκη ειδικά με τον τρόπο που ήρθε χαναμε με 15 στο πρώτο ημίχρονο , αλλά με την βοήθεια του κόσμου και πέτυχαμε μια μεγάλη νίκη περνώντας ακόμα και την διαφορά , δεν εχω λογία για την παρουσία του κόσμου.

