Παναθηναϊκός: Ο Μασούρας μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον Φώτη Ιωαννίδη

Οι δηλώσεις του μεσοεπιθετικού του Ολυμπιακού:

«Είμαστε τυχεροί που έχουμε τον Ιωαννίδη σε αυτή την κατάσταση, θέλουμε να εκμεταλλευτούμε τα στοιχεία το, είναι σε εξαιρετική φόρμα. Όσο περιμένατε εσείς το 4-0 στο α’ ημίχρονο, το περίμενα κι εγώ. Γνωρίζαμε ότι υπερέχουμε σε πολλά στοιχεία απλά το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο και πάντα θα πρέπει να προσέχεις το 100%. Κατορθώσαμε να ξεπεράσουμε τη δική μας «αμφιβολία» που μπορεί να υπάρχει σε τέτοιου είδους τελικούς, κερδίσαμε γρήγορα το πέναλτι και όλα πήραν το δρόμο τους».

