ΜΜΕ Ισραήλ: Παρακολουθεί Νίμπο ο Παναθηναϊκός

Ο Αμερικανός σέντερ πραγματοποιεί μία από τις καλύτερες σεζόν της καριέρας του με τη φανέλα της Μακάμπι Τελ Αβίβ και σύμφωνα με τον Τύπο του Ισραήλ έχει προκαλέσει ήδη το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του «Sport5», η ομάδα του Όντεντ Κάτας θα δυσκολευτεί πολύ να κρατήσει τον 27χρονο ψηλό. Το συμβόλαιο του Νίμπο με την «ομάδα του λαού» είναι ύψους 800.000 δολαρίων. Σύμφωνα, λοιπόν, με το δημοσίευμα την περίπτωση του Αμερικανού φέρονται να παρακολουθούν πολύ στενά οι Παναθηναϊκός AKTOR, Ρεάλ Μαδρίτης

