Ανάμεσα στην πανηγυρική ατμόσφαιρα στο κλειστό του ΟΑΚΑ και στα όσα έγιναν χθες μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού AKTOR επί της Μπαρτσελόνα που έφερε τους πράσινους στη δεύτερη θέση της Ευρωλίγκας και ο μικρός οπαδός της ομάδας που είχε κλέψει την παράσταση πριν από περίπου δύο μήνες.

Ο… μπόμπιρας ξαναχτύπησε χθες και ήταν και πάλι παρών μπροστά από την κερκίδα των οργανωμένων για να πανηγυρίσει και αυτός, με τρόπο σαν να δίνει… ρυθμό στους οπαδούς της ομάδας.

