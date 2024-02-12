Λογαριασμός
Κερ και θρύλοι του μπάσκετ είπαν το τελευταίο «αντίο» στον Ντέγιαν Μιλόγεβιτς

H κηδεία του Ντέγιαν Μιλόγεβιτς τελέστηκε στο Βελιγράδι, με τον Στιβ Κερ αλλά και μεγάλους θρύλους του σέρβικου (και μη) μπάσκετ να δίνουν το «παρών» ώστε να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ντέγιαν Μιλόγεβιτς

Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στο Βελιγράδι, ώστε να πει το τελευταίο «αντίο» σε έναν θρύλο του σέρβικου μπάσκετ.

Συγκεκριμένα, 26 μέρες μετά τον θάνατό του, ο Ντέγιαν Μιλόγεβιτς κηδεύτηκε, παρουσία πολλών πρώην συνεργατών του, αλλά και θρύλων του μπάσκετ της χώρας και της Ευρώπης, που μαζεύτηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του και να τον αποχαιρετήσουν.

Μάλιστα, στη σέρβικη πρωτεύουσα βρέθηκε και ο Στιβ Κερ, ο οποίος άφησε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις του με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ώστε να αποχαιρετήσει τον πρώην συνεργάτη του στον πάγκο των «πολεμιστών».

Πρώην και νυν μεγάλοι παίκτες όπως ο Νεμάνια Μπιέλιτσα, ο Σάσα Πάβλοβιτς, ο Βλάτκο Τσάντσαρ, ο Σάσα Πάβλοβιτς και ο Ζέλικο Ρέμπρατσα έδωσαν επίσης το «παρών», ενώ στην κηδεία βρέθηκαν και «θρύλοι» όπως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς και ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς.

Πηγή: sport-fm.gr

NBA
