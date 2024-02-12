Πλήθος κόσμου μαζεύτηκε στο Βελιγράδι, ώστε να πει το τελευταίο «αντίο» σε έναν θρύλο του σέρβικου μπάσκετ.



Συγκεκριμένα, 26 μέρες μετά τον θάνατό του, ο Ντέγιαν Μιλόγεβιτς κηδεύτηκε, παρουσία πολλών πρώην συνεργατών του, αλλά και θρύλων του μπάσκετ της χώρας και της Ευρώπης, που μαζεύτηκαν για να τιμήσουν τη μνήμη του και να τον αποχαιρετήσουν.



Μάλιστα, στη σέρβικη πρωτεύουσα βρέθηκε και ο Στιβ Κερ, ο οποίος άφησε για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις του με τους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς, ώστε να αποχαιρετήσει τον πρώην συνεργάτη του στον πάγκο των «πολεμιστών».



Πρώην και νυν μεγάλοι παίκτες όπως ο Νεμάνια Μπιέλιτσα, ο Σάσα Πάβλοβιτς, ο Βλάτκο Τσάντσαρ, ο Σάσα Πάβλοβιτς και ο Ζέλικο Ρέμπρατσα έδωσαν επίσης το «παρών», ενώ στην κηδεία βρέθηκαν και «θρύλοι» όπως ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς, ο Πρέντραγκ Ντανίλοβιτς και ο Ντέγιαν Τομάσεβιτς.

U Beogradu je danas sahranjen proslavljeni srpski igrač i trener #Dejan #Milojević, a među brojnom rodbinom, prijateljima i ljudi iz sveta evropske i #NBA košarke bila je i delegacija Dekijevog poslednjeg tima, Golden Stejt @warriors-a, predvođena glavnim trenerom #Steve #Kerr-om pic.twitter.com/9j5Gj08inX February 12, 2024

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.