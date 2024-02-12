Ναν: «Είναι πολύ ωραία στην Αθήνα - Σκοπεύω να μείνω αν έρθει η κατάλληλη πρόταση»

Ο Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται σε ανοδική πορεία τη φετινή σεζόν, έχοντας αφήσει πίσω του τις προηγούμενες πολύ αρνητικές αγωνιστικές περιόδους. Ένας από τους παίκτες που τον έχει ανεβάσει αισθητά επίπεδο, είναι ο Κέντρικ Ναν.



Ο Αμερικανός γκαρντ έχει βοηθήσει πολύ την επίθεση των «πρασίνων» με το ταλέντο του στην ατομική προσπάθεια, ωστόσο το γεγονός πως έχει υπογράψει μόλις μέχρι το τέλος της σεζόν «αγχώνει» τους οπαδούς της ομάδας πως θα τον χάσουν το καλοκαίρι.

Ο ίδιος, πάντως, μιλώντας στο BasketNews τόνισε πως έχει στο μυαλό του να παραμείνει αν λάβει την κατάλληλη πρόταση, ενώ μίλησε και για τις επερχόμενες υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού AKTOR στο Final 8.



Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «BasketNews»:



Για την δήλωση πριν το ματς με τη Φενέρμπαχτσε: «Νιώθω καλά με αυτό. Είπα απλώς τι πρόκειται να συμβεί. Eίναι η δύναμη της θέλησης. Όταν την έχεις, έχεις μία υπέροχη ομάδα και συμπαίκτες που είναι έτοιμοι να παίξουν, τα πάντα μπορεί να συμβούν. Αλλά έκανα τη δήλωση σε σχέση με αυτό που ρώτησε η δημοσιογράφος. Ανέφερε πως έκανε όλο τον δρόμο από την Τουρκία για να έρθει και έπρεπε να της απαντήσω».



Για τον τρόπο που πανηγύρισε ο Αταμάν μετά το ματς: «Ανέφερε την ιστορία που έχει απέναντι στη Φενέρ, αλλά ό,τι λέει μένει στα αποδυτήρια. Οπότε ας το ξεχάσουμε».



Για το Final-8 του Κυπέλλου: «Είναι ένα challenge γιατί κανείς δεν έχει παίξει τρία παιχνίδια μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, ειδικά στα μέσα του Φλεβάρη, όταν οι παίκτες αρχίζουν να γίνονται κάπως νωθροί και τα σώματα είναι παρόμοια. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Θα πρέπει να προετοιμάσουμε τα σώματά μας, πνευματικά και ψυχολογικά και αν είμαστε έτοιμοι. Ανυπομονώ να κερδίσω τον πρώτο μου τίτλο».



Για την παραμονή του στον Παναθηναϊκό: «Είναι πολύ ωραία στην Αθήνα, και ήδη τα έχουμε όλα βάλει στη θέση τους. Πραγματικά σκοπεύω να μείνω αν έρθει η κατάλληλη πρόταση».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.