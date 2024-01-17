Λογαριασμός
Σοκ στο NBA: Πέθανε ο βοηθός του Στιβ Κερ στους Γουόριορς, Ντέγιαν Μιλόγεβιτς

Ο βοηθός του Στιβ Κερ στον πάγκο των Γουόριορς και παλαίμαχος μπασκετμπολίστας Ντέγιαν Μιλόγεβιτς, έφυγε τελικά από τη ζωή σε ηλικία μόλις 46 ετών

dejan milojević

Σοκ στο NBA και στην οικογένεια του σέρβικου μπάσκετ, καθώς σε ηλικία μόλις 46 ετών, ο Ντέγιαν Μιλόγεβιτς έφυγε από τη ζωή λόγω ενός καρδιακού επεισοδίου που υπέστη.

Κατά τη διάρκεια του γεύματος της ομάδας και λίγες ώρες πριν το ματς τους Τζαζ, ο Ντέγιαν Μιλόγεβιτς ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε αμέσως σε νοσοκομείο του Σολτ Λέικ Σίτι.

Ο βοηθός του Στιβ Κερ στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο μετά το συμβάν, ωστόσο τελικά η καρδιά του δεν άντεξε με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή, σκορπίζοντας τη θλίψη στους οικείους του.

Tο ΝΒΑ ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στην ομάδα από τη Γιούτα και τους Γουόριορς (18/1, 4:00).

