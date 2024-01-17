Σοκ στο NBA και στην οικογένεια του σέρβικου μπάσκετ, καθώς σε ηλικία μόλις 46 ετών, ο Ντέγιαν Μιλόγεβιτς έφυγε από τη ζωή λόγω ενός καρδιακού επεισοδίου που υπέστη.



Κατά τη διάρκεια του γεύματος της ομάδας και λίγες ώρες πριν το ματς τους Τζαζ, ο Ντέγιαν Μιλόγεβιτς ένιωσε αδιαθεσία και διακομίστηκε αμέσως σε νοσοκομείο του Σολτ Λέικ Σίτι.

Ο βοηθός του Στιβ Κερ στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο μετά το συμβάν, ωστόσο τελικά η καρδιά του δεν άντεξε με αποτέλεσμα να φύγει από τη ζωή, σκορπίζοντας τη θλίψη στους οικείους του.

Tο ΝΒΑ ανακοίνωσε την αναβολή της αναμέτρησης ανάμεσα στην ομάδα από τη Γιούτα και τους Γουόριορς (18/1, 4:00).

