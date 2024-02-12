Ανοίγουν τα γήπεδα, γεμίζει και πάλι η Λεωφόρος!



Το Σάββατο (17/2, 20:30) o Παναθηναϊκός υποδέχεται στο «Απόστολος Νικολαΐδης» τη Λαμία, στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Στο πρώτο, δηλαδή, εντός έδρας παιχνίδι του «τριφυλλιού» με κόσμο μετά τη λήξη των σχετικών μέτρων από πλευράς κυβέρνησης.

Η «πράσινη» ΠΑΕ έβγαλε ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα, η διάθεση των οποίων ξεκινά την Τρίτη (13/2) στις 12:00 και θα γίνεται αποκλειστικά μέσω ίντερνετ.



Αναλυτικά, η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:



Μετά από δύο μήνες, ο κόσμος επιστρέφει στα γήπεδα και μαζί οι φίλοι του Παναθηναϊκού θα βρεθούν στο πλευρό της ομάδας μας!



Στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος Stoiximan Super League ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Λαμία το Σάββατο 17/2 στις 8.30 μ.μ. στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Σχετικά με τα εισιτήρια της αναμέτρησης, η ΠΑΕ Παναθηναϊκός πληροφορεί τους φιλάθλους τα εξής:

Τα εισιτήρια κυκλοφορούν ηλεκτρονικά από την Τρίτη 13 Φεβρουαρίου στις 12 το μεσημέρι.



Οι τιμές των εισιτηρίων του αγώνα με τη Λαμία ανά θύρα έχουν ως εξής:







-Η διάθεση των εισιτηρίων θα γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ INTERNET. ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΕΤΕ ΤΟ ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΣΑΣ



-Τα εκδοτήρια της Λεωφόρου θα παραμείνουν κλειστά.



-Δικαίωμα αγοράς εισιτηρίου έχουν οι κάτοχοι της Κάρτας Φίλου του Ερασιτέχνη (πατήστε εδώ). Το κόστος της Κάρτας Φίλου Ερασιτέχνη είναι 10€ και ισχύει για την αγορά ενός εισιτηρίου και για μία ποδοσφαιρική περίοδο.



-Για την αγορά κάθε εισιτηρίου είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ονόματος και του αριθμού ΑΜΚΑ κάθε φιλάθλου.



-Οι κάτοχοι εισιτηρίων διαρκείας θα εισέρχονται στο γήπεδο με την επίδειξη της κάρτας wallet τους.



-Οι παραπάνω διαδικασίες έκδοσης εισιτηρίου και εισόδου στο γήπεδο «Απόστολος Νικολαΐδης» θα ισχύουν έως την 9η Απριλίου τρέχοντος έτους. Από τη συγκεκριμένη ημερομηνία θα τεθεί σε ισχύ, βάσει κυβερνητικής απόφασης, το νέο πλαίσιο με αλλαγή στον τρόπο ταυτοποίησης των κατόχων εισιτηρίων.

