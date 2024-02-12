Ο Παναθηναϊκός επικράτησε χθες με 0-3 τον Πανσερραϊκό με τον Γιώργο Βαγιαννίδη να παίζει βασικός όλο το ενενηντάλεπτο και βλέπει την ομάδα του να παίρνει ψυχολογία για το ματς ενόψει ΠΑΟΚ.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να κέρδισε όμως αυτή η νίκη διαγράφετε από τα μυαλά των παιχτών και συγκεντρώνονται για το ματς κυπέλλου κόντρα στον ΠΑΟΚ.

Δείτε τι είπε στο Νίκο Παγκάκη:

- Μια πολύ σημαντική νίκη γιατί θα πετούσατε την νίκη κόντρα στον Ολυμπιακό αν σήμερα σκονταύτατε:

Σίγουρα ,αυτό είπαμε και πριν στα αποδυτήρια ,ότι όσο σημαντικό ήταν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό ήταν και με τον Πανσερραϊκό γιατί αν χάναμε βαθμούς δεν θα είχε κανένα νόημα

- Πήρατε ένα εύκολο αποτέλεσμα αλλά ο Πανσερραϊκος δεν είναι καθόλου εύκολη ομάδα και εσείς το είδατε αυτό σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο :

Πιστεύω ο λόγος που κερδίσαμε ήταν ότι δεν τους υποτιμήσαμε ,μπήκαμε στο παιχνίδι από το πρώτο λεπτό αποφασισμένοι να κερδίσουμε και πήραμε τους 3 πόντους.

Πηγή: skai.gr

