«Στο σφυρί» βγαίνει κρεβάτι όπου κοιμήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά τη διαμονή του Πορτογάλου σταρ και της υπόλοιπης αποστολής της εθνικής του στη Λιουμπλιάνα (για το φιλικό με τη Σλοβενία) το ξενοδοχείο «Gran Plaza» είχε μια πρωτότυπη αν μη τι άλλο ιδέα.

Αποφάσισε λοιπόν να θέσει σε δημοπρασία το κρεβάτι του δωματίου όπου πέρασε τη νύχτα του πριν το ματς ο «CR7».

Για τους… ενδιαφερόμενους, η τιμή εκκίνησης είναι τα 5.000 ευρώ, με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να διατίθενται έπειτα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

