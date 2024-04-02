Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σε δημοπρασία… κρεβάτι που κοιμήθηκε ο Κριστιάνο - Η τιμή εκκίνησης

Tην ευκαιρία έναντι… ευτελούς ποσού να προσθέσει στη συλλογή του κρεβάτι όπου πέρασε νύχτα ο Κριστιάνο Ρονάλντο θα έχει όποιος θαυμαστής του Πορτογάλου πλειοδοτήσει σε σχετικό διαγωνισμό.

Ρονάλντο

«Στο σφυρί» βγαίνει κρεβάτι όπου κοιμήθηκε ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μετά τη διαμονή του Πορτογάλου σταρ και της υπόλοιπης αποστολής της εθνικής του στη Λιουμπλιάνα (για το φιλικό με τη Σλοβενία) το ξενοδοχείο «Gran Plaza» είχε μια πρωτότυπη αν μη τι άλλο ιδέα.
Αποφάσισε λοιπόν να θέσει σε δημοπρασία το κρεβάτι του δωματίου όπου πέρασε τη νύχτα του πριν το ματς ο «CR7».

Για τους… ενδιαφερόμενους, η τιμή εκκίνησης είναι τα 5.000 ευρώ, με τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν να διατίθενται έπειτα για φιλανθρωπικούς σκοπούς.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κριστιάνο Ρονάλντο Δημοπρασία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark