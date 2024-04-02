Μπολομπόι: «Έχω έξτρα κίνητρο απέναντι στον Ολυμπιακό, θέλουμε τη νίκη»

Μπορεί το «τρένο» της πρόκρισης να έχει ήδη χαθεί για τον Ερυθρό Αστέρα, αλλά ο Τζοέλ Μπολομπόι κάθε άλλο παρά με… αδιαφορία αντιμετωπίζει τον αγώνα της Πέμπτης με τον Ολυμπιακό στην Stark Arena.



«Θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός θέλει να βελτιώσει τη θέση του στην κατάταξη πριν τα playoffs, ενώ κι εμείς θέλουμε να ολοκληρώσουμε τη φετινή παρουσία μας με νίκη. Θα έχω έξτρα κίνητρο για τον αγώνα, γιατί αντιμετωπίζω την παλιά μου ομάδα. Είναι καλό που έχουν επιστρέψει οι παίκτες που είχαν τραυματισμούς, είναι πάντα καλύτερα όταν είμαστε πλήρεις», ανέφερε ο Αμερικανοουκρανός σέντερ.

Ο 30χρονος άσος κάνει μια αξιόλογη σεζόν μετρώντας 10,1 πόντους, 5,7 ριμπάουντ και 14,2 στην αξιολόγηση κατά μέσο όρο στην Ευρωλίγκα με την ομάδα του Βελιγραδίου.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.