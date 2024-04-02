Αυστηρή σύσταση/προειδοποίηση στους φιλάθλους της Κλαμπ Μπριζ να μην μεταπωλούν τα εισιτήριά τους στους φίλους του ΠΑΟΚ, ειδάλλως θα υποστούν τις συνέπειες, απευθύνει η διοίκηση της βελγικής ομάδας. Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται έντονη ζήτηση από Έλληνες και η Κλαμπ Μπριζ ανησυχεί τόσο για την ασφάλεια, όσο και για την... αλλοίωση της δύναμης της έδρας της ομάδας, εν όψει του πρώτου προημιτελικού του Conference League απέναντι στους Θεσσαλονικείς την επόμενη Πέμπτη στο «Γιαν Μπρεϊντέλ» (22:00).

ℹ️ Club merkt een stijgende vraag van Griekse fans die een ticket wensen te kopen in Brugse vakken voor #CLUPAOK.



Ga er niet op in en kleur Jan Breydel blauw-zwart. 🔵⚫ April 2, 2024

Η ανακοίνωση αναφέρει:



«Το απόγευμα της ερχόμενης Πέμπτης, η ομάδα μας θα παίξει εντός έδρας τον πρώτο αγώνα του ιστορικού προημιτελικού της Conference League με τον ΠΑΟΚ Θεσσαλονίκης. Στο μεταξύ, παρατηρήσαμε μια αυξανόμενη ζήτηση στο διαδίκτυο από Έλληνες φιλάθλους που επιθυμούν να αγοράσουν εισιτήριο στο γήπεδο της Μπριζ. Μην το κάνετε και βάψτε τον Γιαν Μπρείντελ μπλε και μαύρο.



Εν όψει αυτού του αγώνα, ο σύλλογος έχει ήδη λάβει αυστηρά μέτρα με βάση τις πωλήσεις εισιτηρίων, τα οποία γίνονται σε τρεις φάσεις. Πρώτα και κύρια, όπως πάντα, δόθηκε προτεραιότητα σε όλους τους κατόχους διαρκείας. Μετά την περίοδο προτεραιότητας, ήρθε η σειρά των κατόχων Club ID. Σε μια τελική φάση, η οποία αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πωλήσεις άνοιξαν σε οπαδούς χωρίς την Club ID που είχαν ήδη λογαριασμό στην ιστοσελίδα μας πριν από την κλήρωση ή σε οπαδούς που είχαν ήδη αγοράσει εισιτήρια στο παρελθόν. Οι διευθύνσεις IP από την Ελλάδα δεν επιτρέπεται -επίσης- να έχουν πρόσβαση στον ιστότοπο των εισιτηρίων μας.



Μην μεταπωλήσετε το εισιτήριό σας!



Λόγω αυτών των αυστηρών μέτρων, αυξάνεται η ζήτηση από τους Έλληνες οπαδούς στα social media για αγορά εισιτηρίων από οπαδό σε οπαδό σε υψηλότερες τιμές. Το club συνιστά να μην απαντήσετε σε αυτά για την ασφάλεια όλων και προειδοποιεί για τις πιθανές συνέπειες.



Ας συμβάλουμε όλοι μαζί σε μια υπέροχη ατμόσφαιρα και σε μια όμορφη ευρωπαϊκή βραδιά».

