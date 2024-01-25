Σε δίκη ο Ρουμπιάλες για το φιλί στην Ερμόσο

Σε δίκη θα οδηγηθεί τελικά ο Λουίς Ρουμπιάλες για την κίνηση του να φιλήσει την Ερμόσο στην απονομή του τροπαίου του τελικού του Μουντιάλ γυναικών. Ο πρώην πρόεδρο της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας όπως έκρινε η αρμόδια εισαγγελία από την προκαταρτική έρευνα φίλησε την παίκτρια της εθνικής χωρίς τη θέλησή της.

Μαζί με τον Ρουμπιάλες θα παραπεμφθούν σε δίκη και ο πρώην αθλητικός διευθυντής της εθνικής ανδρών της Ισπανίας, Άλμπερ Λούκε, ο πρώην ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής γυναικών, Χόρχε Βίλδα, και ο υπεύθυνος μάρκετινγκ της Ομοσπονδίας, Ρουμπέν Ριβέρα, για πιέσεις που άσκησαν στην Ερμόσο μετά το συμβάν να μην κινηθεί εναντίον του Ρουμπιάλες.

Ο Ρουμπιάλες σε πρόσφατες δηλώσεις του είχε αναγνωρίσει το λάθος του, εκφράζοντας όμως τη θέση του πως δεν πρόκειται για μια σεξουαλική επίθεση.

