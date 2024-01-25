Μάλιστα, απόψε ρίχνονται στη μάχη και οι δύο «αιώνιοι», με τον Παναθηναϊκό AKTOR να αντιμετωπίζει τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο Βελιγράδι και με τον Ολυμπιακό να φιλοξενείται στη Μαδρίτη από την πρωτοπόρο της βαθμολογίας, Ρεάλ.

Με την ψυχολογία στα ύψη μετά τα συνεχόμενα θετικά τους αποτελέσματα οι «πράσινοι», έχουν φτιάξει νικηφόρο σερί τεσσάρων αγώνων στην Ευρωλίγκα, ανεβαίνοντας στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας, μια μία νίκη λιγότερη από Μπαρτσελόνα και Βίρτους Μπολόνια. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν πήρε και μια επιπλέον ψυχολογική ώθηση μετά τη νίκη της στο εντός έδρας ντέρμπι με τον Ολυμπιακό για τη 15η αγωνιστική της Stoiximan Basket League, θέλοντας να συνεχίσει στους ίδιους ρυθμούς.

Παρότι θα παραταχθεί με σημαντικότατο απόντα τον τραυματία Σλούκα, ο Παναθηναϊκός AKTOR μπορεί να πάρει τη νίκη, η οποία δίνεται στο 1.93 από την Stoiximan, κόντρα σε μία ομάδα που δεν βρίσκεται σε καλή αγωνιστική κατάσταση, κάτι που φανερώθηκε και από το ότι έχει νικήσει μόλις ένα από τα πέντε τελευταία παιχνίδια της σε Ευρώπη και Ισραήλ.

Δυσκολότερο έργο έχει μπροστά του ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα κληθεί να αντιμετωπίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Wizink Center». Με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν... ξεμείνει από σέντερ, δεδομένων των τραυματισμών από τους οποίους ταλαιπωρούνται Μιλουτίνοφ και Φαλ, ο Μπαρτζώκας καλείται να βρει τις λύσεις, κόντρα στην πρωτοπόρο της φετινής Ευρωλίγκας.

Στο 19-3 το ρεκόρ της «βασίλισσας», η οποία την προηγούμενη εβδομάδα ηττήθηκε στην έδρα της Μονακό και θα ψάξει αντίδραση μπροστά στον κόσμο της! Οι απουσίες σε συνδυασμό με τις επιθετικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ολυμπιακός στα τελευταία του παιχνίδια, μας οδηγούν στην επιλογή του Under 75,5 πόντων των «ερυθρόλευκων», σε απόδοση 1,83 από την Stoiximan.

Από τα υπόλοιπα παιχνίδια της βραδιάς, ξεχωρίζει αυτό της Κωνσταντινούπολης ανάμεσα σε Φενέρμπαχτσε και Βίρτους Μπολόνια (19:45), δύο ομάδες που βρίσκονται στα ψηλά της βαθμολογίας. Οι γηπεδούχοι θα ψάξουν την αντίδραση μετά την ήττα από τη Ζαλγκίρις και έχουν αρκετές πιθανότητες να το επιτύχουν, κόντρα σε μία Βίρτους που ηττήθηκε στις δύο προηγούμενες εκτός έδρας αποστολές της, κόντρα σε Μακάμπι και Εφές. Η νίκη της Φενέρ σε συνδυασμό με Over 164,5 δίνεται σε απόδοση 2,67 από την Stoiximan.

*Οι αποδόσεις ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές

