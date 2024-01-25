Mε triple-double Γιάννη στη «νέα εποχή» οι Μπακς, επιβλητικοί οι Σανς στο Ντάλας

Γύρισαν σελίδα με μπροστάρη τον Γιάννη οι Μπακς! Η ομάδα του Μιλγουόκι, λίγες ώρες μετά την απόλυση του Έιντριαν Γκρίφιν, έβγαλαν αντίδραση, περνώντας πάνω από τους Καβαλίερς με σκορ 126-116 και με τον Αντετοκούνμπο να πετυχαίνει το 42ο triple-double της καριέρας του με 35 πόντους, 18 ριμπάουντ, 10 ασίστ και 2 μπλοκ.

Τρομερός και ο Μίντλετον που πλαισίωσε τον Γιάννη, πετυχαίνοντας 24 πόντους, ενώ είχε παράλληλα 5 ριμπάουντ και ισάριθμες ασίστ, στο ύψος του και ο Λίλαρντ με 28 πόντους, ένα ριμπάουντ και τέσσερις ασίστ.

Μίτσελ με 23 πόντους, Άλεν με 21 και Νιάνγκ-Στρους με 14 οι κορυφαίοι για τους Καβς, οι οποίοι έπεσαν μετρούσαν οκτώ σερί νίκες, αλλά παρόλα αυτά παραμένουν σε τροχιά τετράδας.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-28, 61-51, 93-79, 126-116

Μπακς (Τζο Προύντι): Μίντλετον 24 (7/11 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 7/8 βολές, 5 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα), Γιάννης Αντετοκούνμπο 35, Μπρουκ Λόπεζ 8 (3/6 δίποντα, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπίσλι 9 (3/5 τρίποντα), Λίλαρντ 28 (6/12 δίποντα, 2/9 τρίποντα, 10/11 βολές, 1 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 λάθη), Πόρτις 8 (6 ριμπάουντ), Κράουντερ 3 (1), Κόνατον 6 (2), Πέιν 5 (1), Γκριν, Ρόμπιν Λόπεζ, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τζάκσον

Καβαλίερς (Τζέι Μπι Μπίκερσταφ): Οκόρο 10 (3/4 δίποντα, 4/4 βολές), Γουέιντ 6 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ), Άλεν 21 (10/19 δίποντα, 1/2 βολές, 12 ριμπάουντ, 5 ασίστ), Στρους 14 (2/6 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μίτσελ 23 (8/13 δίποντα, 2/11 τρίποντα, 1/4 βολές, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 6 λάθη, 5 φάουλ), ΛεΒέρτ 9 (1 τρίποντο, 4 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Μέριλ 12 (4/9 τρίποντα, 3 ασίστ), Νιάνγκ 14 (2), Τζόουνς 5, Νανς, Πόρτερ 2

