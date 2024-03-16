Σάκκαρη: «Πριν από ένα μήνα δεν μπορούσα να περάσω την μπάλα πάνω από το φιλέ»

Η Μαρία Σάκκαρη αναφέρθηκε στις δυσκολίες που αντιμετώπισε το τελευταίο διάστημα και στον συναρπαστικό ημιτελικό με την Κόκο Γκοφ, ενόψει του τελικού του Indian Wells απέναντι στην Ίγκα Σβιόντεκ



Αναλυτικά, όσα είπε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του τελικού:

: «Ξεκάθαρα όχι! Λέμε ότι στο τένις μια μέρα μπορεί να αλλάξει τα πάντα, αλλά πριν έναν μήνα ήμουν στο Άμπου Ντάμπι και δεν μπορούσα να περάσω την μπάλα πάνω από το φιλέ. Και τώρα είμαι σε ένα από τα μεγαλύτερα τουρνουά και παίζω έναν ακόμα τελικό. Είναι μαθήματα και πρέπει να αποδεχτείς θα έρθουν άσχημες στιγμές, όμως τα πράγματα μπορούν να αλλάξουν σε μια εβδομάδα. Είμαι χαρούμενη που είναι αυτή η εβδομάδα που αρχίζουν να αλλάζουν τα πράγματα, διότι ξέρετε πόσο αγαπάω αυτό το μέρος και είπα στον εαυτό μου ότι θέλω να μείνω όσο το δυνατόν περισσότερο. Και να που θα μείνουμε μέχρι την Κυριακή, τη Δευτέρα».: «Ήξερα ότι θα ήταν δύσκολο. Πολλά έγιναν σήμερα, καθυστερήσεις λόγω βροχής. Προφανώς θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό το 2ο σετ, αλλά σκεφτόμουν υπερβολικά τη γραμμή του τερματισμού, σκεφτόμουν πώς θα κλείσω το ματς. Αυτό δεν με βοήθησε, με φρίκαρε λίγο, ήμουν πολύ αγχωμένη. Είμαι, όμως, περήφανη που διατήρησα την ψυχραιμία μου και πάλεψα στο τρίτο σετ».: «Ο David μόλις μου είπε ότι είναι χαρούμενος που πήγε έτσι το ματς, γιατί θα με κάνει πιο δυνατή. Μου είπε ότι ξέρει πως θα ήθελα να νικήσω 6-4, 6-2, αλλά πρέπει να παίρνω τα θετικά. Και συμφωνώ μαζί του».: «Σκέφτηκα ότι το εύκολο θα ήταν να τα παρατήσω, αλλά ήθελα να προκαλέσω μια ακόμα φορά τον εαυτό μου και να δω τι μπορώ να κάνω μετά την απώλεια του 2ου σετ. Έλεγα επίσης στον εαυτό μου ότι δεν είμαι η πρώτη, ούτε η τελευταία που χάνω ένα σετ ή ένα ματς μετά από match point και αυτό μου έδωσε δύναμη. Έβαλα στο παιχνίδι μου ένα στυλ όπου έπρεπε να είμαι πιο επιθετική και να ανακατεύω λίγο τα πράγματα. Νομίζω ότι ήμουν πολύ προβλέψιμη στο τέλος του 2ου σετ. Είμαι χαρούμενη που κατάφερα να κλείσω το ματς.": «Είναι πάντα δύσκολο να αλλάζεις προπονητή. Δεν είναι η μέση της σεζόν, αλλά έχουν περάσει τρεις μήνες. Και, φυσικά, είναι το πρώτο μας τουρνουά. Νομίζω ότι τα πάμε καλά! Όπως είπα ξανά, δεν θα ερχόταν να αλλάξει πράγματα. Ήξερα ότι θα δουλεύαμε σε κάποια πράγματα, όπως κάνουμε αυτές τις μέρες, για να γίνω καλύτερη. Θα παραμείνω ειλικρινής μαζί του σε ό,τι αφορά αυτά που πρέπει να δουλέψω και θα είναι και αυτός ειλικρινής μαζί μου. Νομίζω ότι μπορούμε να χτίσουμε κάτι πολύ καλό».: «Είναι τρελό που το τελευταίο μας ματς ήταν πριν δύο χρόνια. Θα έλεγα ότι και οι δύο ήμασταν διαφορετικές πριν από δύο χρόνια. Μερικές εβδομάδες πριν τον τελικό του Indian Wells άρχισε το νικηφόρο σερί της. Το προβάδισμά μου (προηγείται με 3-2 στο head-to-head) δεν σημαίνει τίποτα, διότι είναι η καλύτερη παίκτρια στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Θα προσπαθήσω να μεγαλώσω τη διαφορά, αλλά θα είναι πολύ δύσκολο.Δεν μπορώ να πω πολλά γιατί δεν έχουμε αναμετρηθεί τα δύο τελευταία χρόνια. Είναι διαφορετικό να βλέπεις μια παίκτρια εναντίον άλλων αντιπάλων και όχι εσένα. Αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι εκείνη είναι πολύ καλή, εγώ είμαι πολύ καλή και απλά θα παλέψουμε για να κερδίσουμε το τουρνουά. Θέλω να αρχίσω να το σκέφτομαι αύριο. Θα είναι σίγουρα πολύ δύσκολο».

