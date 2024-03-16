Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Παρί Σεν Ζερμέν με πιθανότερο προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο είναι δεδομένο πως οι οπαδοί κάθε συλλόγου ονειρεύονται να τον είχαν στην ομάδα τους!



Το ίδιο ισχύει και με έναν νεαρό φίλο της Άρσεναλ, ο οποίος συνάντησε τον Γάλλο σταρ και του ζήτησε να φορέσει τη φανέλα των «κανονιέρηδων». «Έλα στην Άρσεναλ, θα σε φροντίσουμε», του είπε συγκεκριμένα, όμως πήρε αποστομωτική απάντηση από τον Εμπαπέ. «Αποκλείεται, έχει πολύ κρύο εκεί», είπε αναλυτικά.



Δείτε το βίντεο:

