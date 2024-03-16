Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η επική απάντηση Εμπαπέ σε νεαρό οπαδό που του ζήτησε να πάει στην Άρσεναλ - Δείτε βίντεο

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έδωσε τρομερή απάντηση σε οπαδό της Άρσεναλ που του ζήτησε να πάει στη λονδρέζικη ομάδα

Εμπαπέ

Ο Κιλιάν Εμπαπέ έχει ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει το καλοκαίρι από την Παρί Σεν Ζερμέν με πιθανότερο προορισμό τη Ρεάλ Μαδρίτης, ωστόσο είναι δεδομένο πως οι οπαδοί κάθε συλλόγου ονειρεύονται να τον είχαν στην ομάδα τους!

Το ίδιο ισχύει και με έναν νεαρό φίλο της Άρσεναλ, ο οποίος συνάντησε τον Γάλλο σταρ και του ζήτησε να φορέσει τη φανέλα των «κανονιέρηδων». «Έλα στην Άρσεναλ, θα σε φροντίσουμε», του είπε συγκεκριμένα, όμως πήρε αποστομωτική απάντηση από τον Εμπαπέ. «Αποκλείεται, έχει πολύ κρύο εκεί», είπε αναλυτικά.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εμπαπέ Άρσεναλ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark