Με τη Γουίλιαμς να είναι on fire, ο Ολυμπιακός επικράτησε χωρίς δυσκολία (77-45) του Εύνικου για τη 19η αγωνιστική της Α1 μπάσκετ γυναικών.



Οι «ερυθρόλευκες» ήταν σαρωτικές σε όλη τη διάρκεια του ματς και παραμένουν μόνες πρώτες στην κορυφή της βαθμολογίας.



Πρώτη σκόρερ ήταν η Γουίλιαμς με 24 πόντους και ακολούθησαν Νικολοπούλου και Βίτολα με 12, ενώ για τον Εύνικο διψήφιο αριθμό πόντων πέτυχαν οι Στούπα και Μάρτιν με 10.



Ολυμπιακός-Εύνικος 77-45

Διαιτητές: Χρηστίδης Π.-Χαϊνά-Βελέντζας

Δεκάλεπτα: 20-13, 44-23, 69-34, 77-45

Ολυμπιακός (Νίκλας): Γουίλιαμς 24(1), Κυριακούδη 1, Σύρρα 6, Καμπιτσιούλη, Νικολοπούλου 12, Καρλάφτη 9(2), Δίελα 5, Βίτολα 12, Κολλάτου 6, Τόμπιν 2.

Εύνικος (Μπάρτζος): Μάρτιν 10, Στούπα 10(2), Εμμανουηλίδου, Σταμάτη 5(1), Κασάπογλου 4, Βιντσιλαίου 4(1), Μπέρκμαν 4, Κωτσίνη, Σμιθ 8.



Βαθμολογική ανάσα πήρε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος διέλυσε με σκορ 92-55 τον Ηρακλή. Ο «δικέφαλος του βορρά» είχε τον έλεγχο του σκορ σε όλη τη διάρκεια και έφτασε στην άνετη νίκη.



Πρώτη σκόρερ ήταν η Μυλωνάκη με 24 πόντους και ακολούθησαν Τζόουνς και Γουόκερ με 20 και 18 αντίστοιχα. Για τον Ολυμπιακό 14 πέτυχε η Στέφενς.



ΠΑΟΚ-Ηρακλής 92-55

Διαιτητές: Τζιοπάνος-Εκίζογλου-Κώνης

Δεκάλεπτα: 17-13, 41-28, 67-48, 92-55

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Γουόκερ 18(2), Κιλαζίδου, Ράιτς 6, Κουμαντσιώτου 2, Τόγια, Πολυμέρου, Μυλωνάκη 24(4), Μιχαηλίδου 10(2), Σταματάκη 12(2), Μόργκαν Τζόουνς 20.

Ηρακλής (Πολυμένης): Δαρούδη, Μανούση, Αυτζή 8(1), Γιαννούδη 9(1), Παπαροϊδάμη, Πράπα 8(2), Πατούνη 11(3), Γεροστέργιου 5(1), Στέφενς 14, Ζλατανίδου.



Η βαθμολογία



1) Ολυμπιακός 35 1543-1041 502

2) Παναθηναϊκός 33 1442-997 445

3) Εσπερίδες 28 1285-1186 99

4) Πρωτέας Βούλας 24 1090-1048 42

5) ΠΑΟΚ 24 1157-1260 -103

6) ΠΑΣ Γιάννινα 23 1125-1177 -52

7) Ελευθερία Μοσχάτου 23 992-1123 -131

8) Ηρακλής 23 1090-1225 -135

9) Εύνικος 23 1128-1221 -93

10) Νίκη Λευκάδας 20 1095-1269 -174

11) Αθηναϊκός 17 1039-1439 -400



*ΠΑΟΚ, Ηρακλής, Ολυμπιακός και Εύνικος έχουν ένα παιχνίδι περισσότερο.

**Εκκρεμεί ο αγώνας Ηρακλής-Ελευθερία Μοσχάτου (20/3)

