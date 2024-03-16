Παναθηναϊκός: Αυτά δίνουν οι διεθνείς του «τριφυλλιού»

Το πρωτάθλημα έχει διακοπή λόγω… Euro. Ο Παναθηναϊκός πήρε ένα πολύ μεγάλο διπλό στο Φάληρο στην πρεμιέρα των playoff.

Ωστόσο για τους παίκτες του «τριφυλλιού», όπου έμειναν πίσω στο Κορωπί θα πάρουν κάποιες ανάσες, αλλά θα συνεχίσουν τις προπονήσεις. Όσο για τους υπόλοιπους όπου έχουν λάβει μέρος με την εθνική τους ομάδα, σίγουρα είναι κάτι πάρα πολύ καλό και ο λόγος γιατί δείχνει πως διακρίνονται και κάπου αλλού εκτός από το «τριφύλλι».

Είναι πολύ σημαντικό ο Παναθηναϊκός να έχει διεθνείς ποδοσφαιριστές, γιατί αυτό δείχνει πως κάνουν το «κάτι παραπάνω», χωρίς βέβαια να θέλουμε να θίξουμε τους υπόλοιπους, όπου δίνουν και αυτοί τα πάντα για την φανέλα.

