Εκπληκτική η Μαρία Σάκκαρη (Νο.9 στην παγκόσμια κατάταξη) νίκησε με 2-1 σετ (6-4, 6-7(5), 6-2) την 20χρονη Αμερικανίδα πρωταθλήτρια του US Open Κόκο Γκοφ (Νο 3), σε ένα συναρπαστικό αγώνα διάρκειας 2 ωρών και 41 λεπτών, που είχε διακοπεί δύο φορές λόγω βροχής, και προκρίθηκε στον τελικό του τουρνουά της Καλιφόρνια Indian Wells», για 2η φορά στην καριέρα της μετά το 2022.

Εκεί θα αντιμετωπίσει, όπως και στο χαμένο τελικό του 2022 (6-4,6-1), την Πολωνή Ίγκα Σφιόντεκ (Νο1 στην παγκόσμια κατάταξη), η οποία νωρίτερα χρειάστηκε μόλις 68 λεπτά για να νικήσει την Μάρτα Κάστιουκ από την Ουκρανία με 6-2, 6-1 και να εξασφαλίσει συμμετοχή στον τελικό του Indian Wells για 2η φορά στην καριέρα της, φτάνοντας παράλληλα στον 10ο τελικό WTA 1000.

Η Μαρία Σάκκαρη προηγείται με 3-2, αλλά η Σφιόντεκ έχει κερδίσει τις τρεις τελευταίες συναντήσεις της σε συνεχόμενα σετ.

Στην ένατη συνάντηση καριέρας μεταξύ Σάκκαρη και Γκοφ, η Ελληνίδα σταρ συνέχισε την αναζωπύρωση του δεκαπενθήμερου στην έρημο της Καλιφόρνια για να διευρύνει τη νίκη της με αντίπαλο την Αμερικανίδα σε 6-3.

Η νίκη αυτή τερμάτισε το σερί πέντε ήττων της Σάκκαρη από τους αντιπάλους του Top 10 και είναι η πρώτη της νίκη στο Top 3 από τους τελικούς WTA του 2022.

Μάλιστα με τη νίκη, η Σάκκαρη σημείωσε πέντε συνεχόμενες νίκες για πρώτη φορά από τότε που κέρδισε τον πρώτο της τίτλο WTA 1000 το περασμένο φθινόπωρο στη Γκουανταλαχάρα.

Ο αγώνας της Σάκκαρη υπό βροχή

Η 28χρονη Ελληνίδα πρωταθλήτρια που έφτασε στον 10ο τελικό στην καριέρα της -3ος στο WTA μετά τους δύο στο Indian Wells και το Σεπτέμβριο στη Γουαδαλαχάρα-επιβεβαίωσε και απέναντι στην Γκοφ ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση, κατακτώντας το πρώτο σετ με 6-4.

Αφού έκανε το break για το 5-4 στη συνέχεια υπερασπίστηκε το σερβίς της για να φτάσει στη νίκη, δείχνοντας να επανήλθε πιο συγκεντρωμένη μετά την 25λεπτή διακοπή λόγω βροχής από την αντίπαλό της.

Με την έναρξη του 2ου σετ ξεκίνησε και πάλι η βροχή, με τις δύο παίκτριες να οδηγούνται στα αποδυτήρια. Όταν επέστρεψαν η μάχη ήταν ξανά μεγάλη στην εξέλιξή του 2ου σετ, όπου μάλιστα η Μαρία Σάκκαρη έχασε την ευκαιρία να «καθαρίσει» το ματς όταν σέρβιρε στο 10ο game για την νίκη- πρόκριση στον τελικό, ωστόσο έχασε τρία match points. Η Γκοφ παίρνοντας τέσσερα games στη σειρά μετέτρεψε το 2-5 σε 6-5 υπέρ της και τελικά ισοφάρισε σε 1-1, επικρατώντας με 7-5 στο tiebreak, παρά την προσπάθεια της Ελληννίδας πρωταθλήτριας, που έσβησε τρία set points.

Το σερί της Γκοφ συνεχίστηκε και στην έναρξη του 3ου σετ με την Αμερικανίδα να βρίσκει νέο break παίρνοντας προβάδισμα με 1-0. Ωστοσο, η συνέχεια ανήκε στην Μαρία Σάκκαρη που πήρε προβάδιασμα με 4-1. Η Γκοφ μείωσε σε 4-2, η Σάκκαρη κράτησε το σερβίς της κάνοντας το 5-2, και με ένα ακόμα break «σφράγισε» το σετ, τη νίκη και την πρόκριση στον τελικό.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.