Μπλεξίματα για τον Ρονάλντο: Οι Σαουδάραβες ζητούν την απέλασή του μετά την άσεμνη χειρονομία

Την απέλαση του Κριστιάνο Ρονάλντο ζητούν στη Σαουδική Αραβία μετά την άσεμνη χειρονομία του!

Τις τελευταίες ώρες, στο φως της δημοσιότητας έχει βγει το βίντεο που ο Πορτογάλος σταρ μετά το τέλος της αναμέτρησης της Αλ Νάσρ με την Αλ Χιλάλ, δείχνει τα γεννητικά του όργανα στους οπαδούς της Αλ Χιλάλ που φώναζαν «Μέσι, Μέσι».

Cristiano Ronaldo makes obscene gesture to Al-Hilal fans after leaving the field defeated and under the cries of "Messi, Messi, Messi" 😮



