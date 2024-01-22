Λογαριασμός
Ο Ρονάλντο κατονόμασε τους 8 κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών χωρίς Κριστιάνο, Ζιντάν

Ο Ρονάλντο Ναζάριο ανέφερε τους 8 παίκτες που θεωρεί τους κορυφαίους όλων των εποχών, χωρίς να συμπεριλάβει στη λίστα του ούτε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ούτε τον Ζινεντίν Ζιντάν

Ρονάλντο Ναζάριο

Είναι μια συζήτηση που όλοι έχουμε κάνει κάποια στιγμή στη ζωή μας, και για την οποία ποτέ δεν θα υπάρξει κάποια οριστική απάντηση

Κάπως έτσι, και ο Ρονάλντο Ναζάριο αποφάσισε να πάρει θέση για τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές όλων των εποχών.

Ο παλαίμαχος σπουδαίος επιθετικός αναφέρθηκε σε 8 ονόματα, μέσα στα οποία συμπεριέλαβε φυσικά το δικό του, ενώ εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως δεν συμπεριέλαβε στη λίστα του ούτε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, ούτε τον Ζινεντίν Ζιντάν.

«Νομίζω είναι ένα πολύ ξεχωριστό γκρουπ, όπου έχεις τους Μαραντόνα, Μέσι, Κρόιφ, Μπεκενμπάουερ, Φαν Μπάστεν, Ροναλντίνιο, Πελέ. Θα πρόσθετα και τον εαυτό μου. Ας το κρίνουν όμως καλύτερα οι οπαδοί. Πάντως δεν μπορείς να τους βάλεις σε σειρά, δεν μπορείς να συγκρίνεις διαφορετικές γενιές», ανέφερε συγκεκριμένα περί του θέματος.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Ρονάλντο παίκτες ποδόσφαιρο
