Να δημιουργήσει τον τέλειο ποδοσφαιριστή παίρνοντας χαρακτηριστικά από εκείνους που θεωρεί κορυφαίους σε κάθε τομέα κλήθηκε ο Κακά. Ο Βραζιλιάνος θρύλος σνόμπαρε τελείως τον επί τέσσερα χρόνια συμπαίκτη του στη Ρεάλ, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Αντίθετα, στο κομμάτι των τεχνικών δεξιοτήτων επέλεξε τον Λιονέλ Μέσι τονίζοντας πως τα σχόλια περιττεύουν για τον Αργεντινό.

Ο άλλοτε άσος της Μίλαν και της Ρεάλ επέλεξε την ταχύτητα του Κιλιάν Εμπαπέ, τη δύναμη του Έρλινγκ Χάαλαντ, το αριστερό πόδι του Μαρσέλο και το δεξί του Νεϊμάρ, ενώ για ποδοσφαιρική ευφυΐα επέλεξε τον Κέβιν Ντε Μπρόινε λέγοντας πως «... μπορεί να δει το παιχνίδι πριν τους άλλους παίκτες, γι' αυτό είναι ξεχωριστός».

