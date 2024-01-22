Το πρώτο μήνυμα του Μπακασέτα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού - «Έρχομαι φίλοι μου»

Μετά τα… πράσινα μάτια του Τάσου Μπακασέτα, ακολούθησε το πρώτο του πράσινο μήνυμα προς τους φίλους των «πράσινων» Ο νέος άσος του Παναθηναϊκού σε ένα βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ στο προφίλ της στο instagram απευθύνεται στους οπαδούς της ομάδας ως παίκτης του τριφυλλιού για πρώτη φορά.

«Καλησπέρα φίλοι μου… Είστε έτοιμοι; Ερχομαι», λέει ο αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας χαμογελώντας στην κάμερα. Η ανταπόκριση των οπαδών του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλη με τους περισσότερους να τον καλούν να δώσει το "παρών" στο ΟΑΚΑ εκεί που οι πράσινοι θα παίζουν στο ντέρμπι του μπάσκετ με τον αιώνιο αντίπαλο.

Θυμίζουμε ότι ο Τάσος Μπακασέτας αναμένεται στην Αθήνα στις 20:15, για να ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ του τριφυλλιού.

