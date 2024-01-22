Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Το πρώτο μήνυμα του Μπακασέτα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού - «Έρχομαι φίλοι μου»

Ο Τάσος Μπακασέτας έστειλε το πρώτο του μήνυμα στους οπαδούς του Παναθηναϊκού

Μπακασέτας

Μετά τα… πράσινα μάτια του Τάσου Μπακασέτα, ακολούθησε το πρώτο του πράσινο μήνυμα προς τους φίλους των «πράσινων» Ο νέος άσος του Παναθηναϊκού σε ένα βίντεο που ανέβασε η ΠΑΕ στο προφίλ της στο instagram απευθύνεται στους οπαδούς της ομάδας ως παίκτης του τριφυλλιού για πρώτη φορά.

«Καλησπέρα φίλοι μου… Είστε έτοιμοι; Ερχομαι», λέει ο αρχηγός της Εθνικής μας ομάδας χαμογελώντας στην κάμερα. Η ανταπόκριση των οπαδών του Παναθηναϊκού είναι πολύ μεγάλη με τους περισσότερους να τον καλούν να δώσει το "παρών" στο ΟΑΚΑ εκεί που οι πράσινοι θα παίζουν στο ντέρμπι του μπάσκετ με τον αιώνιο αντίπαλο.

Θυμίζουμε ότι ο Τάσος Μπακασέτας αναμένεται στην Αθήνα στις 20:15, για να ενταχθεί και επίσημα στο ρόστερ του τριφυλλιού.

Δείτε το βίντεο

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τάσος Μπακασέτας Παναθηναϊκός
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark