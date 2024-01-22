Tuttomercato: «Ολυμπιακός για Γέρι Μίνα, αρέσει το προφίλ του στον Καρβαλιάλ»

Ένα νέο όνομα έρχεται να προστεθεί στη λίστα του Ολυμπιακού για την ενίσχυσή του στο κέντρο της άμυνας!

Ενώ οι «ερυθρόλευκοι» φαίνεται να βρίσκονται μια ανάσα από την απόκτηση Νταβίντ Κάρμο, το Tuttomercato ρίχνει στο τραπέζι για τα μετόπισθεν των Πειραιωτών τον 29χρονο κεντρικό αμυντικό της Φιορεντίνα, Γέρι Μίνα!

Ο διεθνής Κολομβιανός στόπερ πήρε μεταγραφή για τους «βιόλα» τον περασμένο Αύγουστο. Μετά από πέντε χρόνια στην Αγγλία και την Premier League με τη φανέλα της Έβερτον, ο Μίνα έμεινε ελεύθερος, ολοκληρώνοντας την παρουσία του στα «ζαχαρωτά» με 99 συμμετοχές και 9 τέρματα.

Εκμεταλλευόμενη το γεγονός αυτό, η Φιορεντίνα προχώρησε στην απόκτησή του, θέλοντας να προσθέσει εμπειρία και ποιότητα στη θέση των στόπερ. Ωστόσο, τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως περίμενε και ήθελε.

Μετά από σχεδόν ένα εξάμηνο, ο Μίνα ετοιμάζει βαλίτσες για άλλες πολιτείες, καθώς δεν κατάφερε ποτέ να ταιριάξει στην ομάδα της Φλωρεντίας, ενώ στο ξεκίνημα της σεζόν είχε και έναν μυϊκό τραυματισμό, που τον κράτησε για αρκετό χρονικό διάστημα εκτός.

Είναι χαρακτηριστικό πως σε αυτό το εξάμηνο ο 29χρονος έπαιξε ένα 90λεπτο, και αυτό στην Ευρώπη, και συνολικά 40 λεπτά στη Serie Α, με μόλις τέσσερις συμμετοχές, και άλλα 60' στο Κύπελλο!

Προφανώς, λοιπόν και με το Κόπα Αμέρικα να πλησιάζει, ο Μίνα θέλει να φύγει και να πάει κάπου, όπου θα έχει ρόλο.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.