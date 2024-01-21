Ρονάλντο: «Η Χρυσή Μπάλα και τα FIFA The Best έχουν χάσει την αξιοπιστία τους»

Πικρία για την... απουσία του από τα μεγαλύτερα βραβεία της χρονιάς, την Χρυσή Μπάλα και τα FIFA The Best, που αμφότερα κατέληξαν στα χέρια του Λιονέλ Μέσι, έδειξε να κουβαλά ο Κριστιάνο Ρονάλντο.

Σε συνέντευξη στη Record ρωτήθηκε αν τον ενοχλεί που δεν ήταν καν στις πρώτες επιλογές για τα δύο αυτά βραβεία, ενώ ο νικητής παίζει επίσης σε ένα όχι σπουδαίο πρωτάθλημα (MLS) απάντησε:

«Το έχω συνηθίσει και ξέρω πώς λειτουργούν αυτές οι οργανώσεις. Για να είμαι ειλικρινής, δεν είδα την τελετή απονομής των βραβείων The Best. Πιστεύω ότι, κατά κάποιον τρόπο, αυτά τα βραβεία χάνουν την αξιοπιστία τους. Πρέπει να αναλύσεις ολόκληρη τη σεζόν. Δεν θέλω να πω ότι ο Μέσι ή ο Χάαλαντ ή ακόμα και ο Εμπαπέ δεν το άξιζαν. Απλώς δεν πιστεύω σε αυτά τα βραβεία πια. Και δεν είναι επειδή κέρδισε στο Globe Soccer. Αλλά είναι γεγονότα, είναι αριθμοί. Και οι αριθμοί δεν λένε ψέματα».

Όσο για τα 54 γκολ που πέτυχε, ο Πορτογάλος σταρ είπε: «Είναι δύσκολο να σκοράρεις γκολ, είτε στη Σαουδική Αραβία, στην Ιταλία, στην Ισπανία ή στην Πορτογαλία. Το γκολ είναι γκολ. Κατά κάποιον τρόπο, νιώθω ακόμα πιο περήφανος που κέρδισα τον Χάαλαντ, τον Εμπαπέ και τον Κέιν. Είναι έκπληξη αν κοιτάξετε πίσω και δείτε τι συνέβη στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και στην εθνική ομάδα, όπου ο κόσμος με θεωρούσε χαμένο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι συγκεντρώθηκα και έκανα μια μεγάλη σεζόν στην Αλ Νασρ, γι' αυτό πέτυχα 54 γκολ».

