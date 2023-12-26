Λογαριασμός
Ο Ρονάλντο έφτασε τα 53 γκολ στο 2023 και οδήγησε την Αλ Νασρ σε θρίαμβο επί της Αλ Ιτιχάντ

Με τον Ρονάλντο να φτάνει τα 53 γκολ στο 2023, η Αλ Νασρ θριάμβευσε με 5-2 στο ντέρμπι της Σαουδικής Αραβίας κόντρα στην Αλ Ιτιχάντ

Ronaldo

Θριάμβευσε στο ντέρμπι Σαουδικής Αραβίας κόντρα με την Αλ Ιτιχάντ, πλησιάζοντας στο -7 από την κορυφή της βαθμολογίας και την Αλ Χιλάλ η Αλ Νασρ!

Έχοντας ξανά για πρωταγωνιστή της τον Κριστιάνο Ρονάλντο, οποίος σκόραρε δις με πέναλτι φτάνοντας τα 53 γκολ συνολικά μέσα στο 2023, η Αλ Νασρ πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 5-2, σε μια αναμέτρηση με ελληνική διαιτητική τριάδα τους Σιδηρόπουλο, Κωσταρά και Δημητριάδη.

Οι ηττημένοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 14', με σκόρερ τον Χαμνταλά, αλλά 4 λεπτά αργότερα ο Μπενζεμά έκανε πέναλτι, με τον Ρονάλντο να ισοφαρίζει εκτελώντας εύστοχα. Ο Πορτογάλος σταρ είχε και δοκάρι στο 22', πριν η Αλ Νασρ κάνει την ανατροπή στο 38', με γκολ του Ταλίσκα.

Η Αλ Ιτιχάντ ισοφάρισε στο 51', με τον Χαμνταλά να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ, όμως στο 65' ο Φαμπίνιο έκανε πέναλτι, με τον Ρονάλντο να στέλνει ξανά την μπάλα στα δίχτυα, για το 2-3. Στο 67' ο Φαμπίνιο αποβλήθηκε βλέποντας για δεύτερη φορά την κίτρινη κάρτα του Σιδηρόπουλου, πριν ο Μανέ ολοκληρώσει τον θρίαμβο της Αλ Νασρ, με δύο δικά του γκολ στο 76' και στο 82'.

