Θριάμβευσε στο ντέρμπι Σαουδικής Αραβίας κόντρα με την Αλ Ιτιχάντ, πλησιάζοντας στο -7 από την κορυφή της βαθμολογίας και την Αλ Χιλάλ η Αλ Νασρ!



Έχοντας ξανά για πρωταγωνιστή της τον Κριστιάνο Ρονάλντο, οποίος σκόραρε δις με πέναλτι φτάνοντας τα 53 γκολ συνολικά μέσα στο 2023, η Αλ Νασρ πανηγύρισε μεγάλη νίκη με 5-2, σε μια αναμέτρηση με ελληνική διαιτητική τριάδα τους Σιδηρόπουλο, Κωσταρά και Δημητριάδη.

Οι ηττημένοι ήταν εκείνοι που άνοιξαν το σκορ στο 14', με σκόρερ τον Χαμνταλά, αλλά 4 λεπτά αργότερα ο Μπενζεμά έκανε πέναλτι, με τον Ρονάλντο να ισοφαρίζει εκτελώντας εύστοχα. Ο Πορτογάλος σταρ είχε και δοκάρι στο 22', πριν η Αλ Νασρ κάνει την ανατροπή στο 38', με γκολ του Ταλίσκα.



Η Αλ Ιτιχάντ ισοφάρισε στο 51', με τον Χαμνταλά να πετυχαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ, όμως στο 65' ο Φαμπίνιο έκανε πέναλτι, με τον Ρονάλντο να στέλνει ξανά την μπάλα στα δίχτυα, για το 2-3. Στο 67' ο Φαμπίνιο αποβλήθηκε βλέποντας για δεύτερη φορά την κίτρινη κάρτα του Σιδηρόπουλου, πριν ο Μανέ ολοκληρώσει τον θρίαμβο της Αλ Νασρ, με δύο δικά του γκολ στο 76' και στο 82'.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.