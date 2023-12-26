Λογαριασμός
Με Άμραμπατ η προπόνηση της ΑΕΚ, εν αναμονή και άλλων επιστροφών

Ο Νόρντιν Άμραμπατ συμμετείχε κανονικά στη σημερινή (26/12) προπόνηση της ΑΕΚ, η οποία περιμένει έως και πέντε ακόμα παίκτες να τεθούν στη διάθεση του Ματίας Αλμέιδα μέχρι το τέλος της εβδομάδας

Amrabat

Με ένα ευχάριστο νέο ολοκληρώθηκε η πρώτη προπόνηση της ΑΕΚ μετά το ρεπό των Χριστουγέννων που είχε δώσει στους ποδοσφαιριστές του ο Ματίας Αλμέιδα.

Κι αυτό γιατί συμμετείχε στο κανονικό πρόγραμμα της «Ένωσης» και πάλι ο Νόρντιν Άμραμπατ, για πρώτη φορά μετά το ματς με αντίπαλο τον Αγιαξ στην Ολλανδία!



Από εκεί και πέρα, στην ΑΕΚ εκτιμούν πως τις επόμενες ημέρες θα υπάρχει ένας κύκλος επιστροφών ποδοσφαιριστών, οι οποίοι θα μπαίνουν καθημερινά στις προπονήσεις ενόψει της επανέναρξης και του εντός έδρας αγώνα με τον Βόλο.

Για την ακρίβεια, μέχρι το Σαββατοκύριακο κάνουν λόγο ακόμη και για τέσσερις ή πέντε παίκτες...
