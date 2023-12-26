Την επιστροφή του Νίκολα Τόπιτς στον ρόστερ του ανακοίνωσε ο Ερυθρός Αστέρας!



Οι «ερυθρόλευκοι» του Βελιγραδίου αποφάσισαν να διακόψουν τον δανεισμό του στην Μέγκα, με την οποία ο 18χρονος γκαρντ εντυπωσίασε στο ξεκίνημα τη φετινής σεζόν, έχοντας 18,6 πόντους, 6,9 ασίστ και 3,9 ριμπάουντ ανά μέσο όρο στα 13 παιχνίδια που αγωνίστηκε στην Αδριατική Λίγκα.

Από τα κορυφαία ταλέντα της Ευρώπης, ο Τόπιτς ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες του Ερυθρού Αστέρα, ενώ αναμένεται να επιλεχθεί στις πρώτες θέσεις του draft πουθα διεξαχθεί πριν την έναρξη της επόμενης σεζόν στο NBA. Επιπλέον, αναδείχθηκε MVP για την εθνική ομάδα Κ-18 της Σερβίας, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξήχθη το περασμένο καλοκαίρι.

