Φατίχ Τερίμ: Ένας «μύθος» της Τουρκίας στο πράσινο τιμόνι - Δείτε το πλούσιο βιογραφικό του

Η "βόμβα" που έσκασε από την Κωνσταντινούπολη φέρνει στην Αθήνα τον προπονητή που έχει "σηκώσει"... ευρωπαϊκό τίτλο!

Fatih Terim

Οι Τούρκοι έφεραν στο “φως” της δημοσιότητας το όνομα του “αυτοκράτορα” Τούρκου προπονητή και την παράλληλη… “λύση” συνεργασίας με τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ποιος είναι, όμως, ο ζωντανός “θρύλος” της Τουρκίας που ήρθε στον “αφρό” του Παναθηναϊκού.

Ο Φατίχ Τερίμ είναι ένας προπονητής που φημίζεται για την δυναμική προσωπικότητα του, για το πόσο καλά ξέρει να "κρατάει" αλλά και να επιβάλλεται στα αποδυτήρια και γενικά, είναι, αυτό που λέμε, ένας... "άρχοντας" εντός και εκτός γηπέδων!

