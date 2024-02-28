Superleague: Έπέστρεψε στις νίκες ο Παναθηναϊκός, 2-0 με καλή απόδοση τον Άρη

Έδειξε χαρακτήρα, επέστρεψε στις νίκες και διατήρησε την επαφή του με την κορυφή ο Παναθηναϊκός, καθώς κέρδισε «μόνο» 2-0 τον Άρη στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για την 25η αγωνιστική της Stoiximan Super League.

Παίζοντας το καλύτερο ποδόσφαιρο επί ημερών Τερίμ στο πρώτο ημίωρο, το «τριφύλλι» άνοιξε το σκορ στο 3’ με τον Μπακασέτα, είχε δοκάρι με τον Ιωαννίδη στο 18’ και αρκετές φάσεις για να σκοράρει.

Κάτι που συνέβη στην επανάληψη, με τον Έλληνα σέντερ φορ να ευστοχεί στο 52ο λεπτό από την άσπρη βούλα και να διαμορφώνει το τελικό αποτέλεσμα καθώς οι «κίτρινοι» δεν βρήκαν τρόπο να «επιστρέψουν» στο παιχνίδι.

Ο Παναθηναϊκός διατηρήθηκε στην τρίτη θέση, με 55 βαθμούς και πάει στην Κρήτη να παίξει με τον ΟΦΗ την τελευταία αγωνιστική.

Ο Άρης παρέμεινε πέμπτος, έχοντας 41 πόντους και υποδέχεται την πρωτοπόρο ΑΕΚ την προσεχή Κυριακή.

Στο… μυαλό των κόουτς:

Ο Παναθηναϊκός παρατάχθηκε με έξι αλλαγές, σε σχηματισμό 4-3-3 και τον Ντραγκόφσκι κάτω από τα γκολπόστ. Ενώ Κώτσιρας, Αράο, Ούγκο και Μλαντένοβιτς συνέθεσαν την τετράδα στην άμυνα. Ζέκα, Τσέριν και Μπακασέτας ήταν οι τρεις του άξονα, με τους Παλάσιος-Μπερνάρ στα άκρα και τον Ιωαννίδη στην κορυφή της επίθεσης.

Ο Άρης από την άλλη «κατέβηκε» επίσης με σύστημα 4-3-3, τον Κουέστα στην εστία και τους Οντουμπάτζο, Μπράμπετς, Ροζ και Μοντόγια τετράδα στα μετόπισθεν. Ζουλ και Τζούρασεκ ήταν οι δύο «κόφτες», έχοντας τον Νταρίντα μπροστά τους. Με τους Σουλεϊμάνοφ-Σαμόρα να αγωνίζονται στα «φτερά» και τον Μορόν σε θέση σέντερ φορ.

Το ματς:

Ο Παναθηναϊκός μπήκε με το… μαχαίρι στα δόντια, ψάχνοντας το γκολ από νωρίς. Γκολ το οποίο ήρθε μόλις στο 2’, από την ωραία συνεργασία των Παλάσιος-Μπακασέτα και το δυνατό σουτ του δεύτερου, ενώ αρχικά ακυρώθηκε για να διορθωθεί η απόφαση του Αλ Χακίμ, μέσω VAR!



Ο Άρης από την άλλη έδειχνε… εκτός κλίματος, κάνοντας εύκολα λάθη με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει άμεσα να δεχτεί και ένα δεύτερο τέρμα. Ωστόσο, ο Κουέστα έβγαλε το τετ α τετ με τον Μπακασέτα, τρία λεπτά μετά, από το ωραίο «σπάσιμο» της μπάλας του Ιωαννίδη για τον αρχηγό της Εθνικής…

Οι «πράσινοι» συνέχισαν να ακολουθούν το πλάνο τους, στοχεύοντας στην αριστερή πλευρά του αντιπάλου, πιέζοντας σωστά και… ασφυκτικά, ξεκινώντας από την περιοχή του Κουέστα.

Για να χάσουν μια ακόμα κλασική ευκαιρία για γκολ, στο 14ο λεπτό, όταν από ωραία εναλλαγή της μπάλας μέσα στην περιοχή των φιλοξενούμενων, ο αμαρκάριστος Μπερνάρ σούταρε ψηλά από το ύψος του πέναλτι...

Ο Παναθηναϊκός συνέχισε να είναι κυρίαρχος στον αγωνιστικό χώρο, συνέχισε όμως και το ρεσιτάλ χαμένων ευκαιριών. Καθώς από την ωραία κάθετη μπαλιά του Ζέκα για τον Ιωαννίδη, ο δεύτερος έκανε το σκαφτό από θέση μέσα δεξιά, έναντι του εξερχόμενου Κουέστα αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι, στο 18’!

Μεσολάβησε ένα δεκάλεπτο χωρίς κάποια αξιοσημείωτη φάση, για να κάνει ο Άρης αισθητή την παρουσία του για πρώτη φορά στα καρέ του Ντραγκόφσκι στο 29’. Με τον Πολωνό γκολκίπερ, ωστόσο, να διώχνει προ του Μορόν εντυπωσιακά με γροθιά και να σώζει την ομάδα του από τον άγραφο νόμο του ποδοσφαίρου.

Οι γηπεδούχοι… απάντησαν δύο λεπτά αργότερα, όταν ο Τσέριν πάσαρε κάθετα στον Ιωαννίδη, που μπήκε περιοχή, απέφυγε πολύ ωραία τον Οντουμπάτζο αλλά επέλεξε να σουτάρει από δύσκολη γωνία, αντί να πασάρει, στέλνοντας τη μπάλα άουτ.

Από εκείνο το σημείο του αγώνα και μέχρι την ανάπαυλα, οι «κίτρινοι» κατάφεραν να ισορροπήσουν την κατάσταση, κυκλοφορώντας καλύτερα την μπάλα πλέον και προσπαθώντας να χτυπήσουν σε κάποια γρήγορη μετάβαση.

Κέρδισαν κάποια κόρνερ, είχαν και μια καλή στιγμή σε ένα εξ αυτών για να ισοφαρίσουν, έστω και με… σπόντα, στο 41ο λεπτό, με τον Ζέκα να αποσωβεί τον κίνδυνο της ισοφάρισης. Με το 1-0 να διατηρείται.

Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι έλεγξαν τον ρυθμό του αγώνα με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Ιωαννίδη στο 52', εδραίωσαν τη νίκη τους.

MVP: Ο Φώτης Ιωαννίδης πήρε… παραμάζωμα την αντίπαλη άμυνα, σήμερα. Ήταν μέσα σε όλες σχεδόν τις επικίνδυνες φάσεις των «πράσινων», έχοντας το γκολ (σ.σ. 5/5 πέναλτι στο πρωτάθλημα) που κλείδωσε τη νίκη, δοκάρι, αλλά και παραλίγο ασίστ στον Παλάσιος. Παράλληλα, βοήθησε στο κράτημα της μπάλας, ενώ πρόσφερε ενέργεια μέχρι να χάσει την δική του και να γίνει αλλαγή…

Η «σφυρίχτρα»: Ο διαιτητής Αλ Χακίμ χρειάστηκε την βοήθεια του VAR για να κατοχυρώσει το πρώτο γκολ του Παναθηναϊκού, με τον βοηθό του βέβαια να έχει υποδείξει οφσάιντ. Αλλά και για να καταλογίσει το χέρι-πέναλτι στο δεύτερο, παρότι ήταν κοντά στην φάση… Κατά τ’ άλλα, πέρασε μάλλον απαρατήρητος, έχοντας λίγα σφυρίγματα.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Παναθηναϊκός (Φατίχ Τερίμ): Ντραγκόφσκι, Κώτσιρας, Ακαϊντίν, Ούγκο, Μλαντένοβιτς, Ζέκα, Τσέριν, Μπακασέτας, Παλάσιος, Ιωαννίδης, Μπερνάρ.

Έμειναν στον πάγκο: Λοντίγκιν, Βαγιαννίδης, Ρούμπεν, Σπόραρ, Λημνιός, Μαντσίνι, Γερεμέγεφ, Βιλένα, Αράο.

Άρης (Άκης Μάντζιος): Κουέστα, Οντουμπάτζο, Μπράμπετς, Ροζ, Μοντόγια, Ζουλ, Νταρίντα, Τζούρασεκ (46' Γκαρθία), Σουλεϊμάνοφ, Μορόν (46' Ανσαριφάρντ), Σαμόρα.

Έμειναν στον πάγκο: Χουτεσιώτης, Φεράρι, Φατόρε, Φετφατζίδης, Βερστράτε, Βέλεθ, Παναγίδης.

Διαιτητής: Μοχάμεντ Αλ Χακίμ (Σουηδία).

Βοηθοί: Φρέντρικ Κλίβερ, Μεχμέτ Κουλούμ (Σουηδία).

4ος διαιτητής: Τάσος Σιδηρόπουλος (Δωδεκανήσων).

VAR: Πάουλους Φαν Μπέκελ (Ολλανδία).

AVAR: Ράινχαρντ Μπούξμπαουμ (Αν. Αττικής).

