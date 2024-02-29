Στους «8» του Ακαπούλκο ο Τσιτσιπάς, επόμενος αντίπαλος ο Ντε Μινόρ

Το εμπόδιο του μαχητικού Φλάβιο Κομπόλι ξεπέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος τα ξημερώματα επικράτησε με 6-3, 7-6 (6) μετά από 2 ώρες αγώνα και εξασφάλισε μια θέση στα προημιτελικά του Ακαπούλκο για 3η φορά σε ισάριθμες συμμετοχές.

Κόντρα στον Ιταλό αντίπαλό του, είχε 5 άσους, 4 διπλά λάθη, κακό πρώτο σερβίς (51%), αλλά αποτελεσματικό όταν πέρασε (81% κερδισμένο), 59% στο δεύτερο κερδισμένους πόντους, 2/9 break point (1/3 o Ιταλός), 21 winners (23 ο Κομπόλι) και 22 αβίαστα λάθη (37 ο αντίπαλός του).

Στην προημιτελική φάση ο Έλληνας τενίστας θα αντμετωπίσει τον κάτοχο του τίτλου, Αλεξ ντε Μινόρ (νωρίτερα απέκλεισε με 6-1, 6-3 τον Αυστριακό Σεμπάστιαν Όφνερ) και αν καταφέρει να τον κερδίσει, τότε τη Δευτέρα θα είναι δεδομένα στο Top10, αφού μόνο με υπεράσπιση του τίτλου από τον Αυστραλό αντίπαλό του, θα μείνει στο Νο11.

Αυτός θα είναι ο 70ος προημιτελικός στην καριέρα του 25χρονου αθλητή και ο δεύτερος μέσα στη χρονιά, ενώ τη νίκη αυτή έφτασε τις 9 μέσα τόσο μέσα στο 2024 (9-3), αλλά και στη διοργάνωση (9-2).

