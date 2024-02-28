Λογαριασμός
WWΕ: Πέθανε ο Virgil, ο «αγαθός γίγαντας» του αμερικανικού κατς - Τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε

Ο Βέρτζιλ, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μάικλ Τζόουνς, πέθανε στο νοσοκομείο την Τρίτη

Virgil

Πέθανε σε ηλικία 61 ετών την Τρίτη ο Virgil, ο «αγαθός γίγαντας» του αμερικανικού κατς.

Ο Βέρτζιλ, του οποίου το πραγματικό όνομα ήταν Μάικλ Τζόουνς, πέθανε στο νοσοκομείο την Τρίτη.

Former wrestlers and celebrity WWE fans have shared their condolences to Virgil's family after the 61-year-old's death on Tuesday

Σύμφωνα με τη Daily Mail, υπέστη πολλά εγκεφαλικά λίγες εβδομάδες νωρίτερα, ενώ αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας και εδώ και χρόνια ήταν η σκιά του εαυτού του. 

Επί οχτώ χρόνια ο Βέρτζιλ υποδυόταν στο WWF (World Wrestling Federation - νυν World Wrestling Entertainment) τον γραμματέα και σωματοφύλακα του «The Million Dollar Man» Τεντ ντι Μπιάσι

Virgil was best known for his eight-year tenure in the WWF primarily as Ted DiBiaise's personal assistant

Είχε διαγνωστεί με άνοια τον Απρίλιο του 2022 πριν διαγνωστεί με καρκίνο του παχέος εντέρου, δεύτερου σταδίου, ένα μήνα αργότερα.

Ο θάνατος του ανακοινώθηκε μέσω Facebook από τον διαιτητή πάλης Μαρκ Τσαρλς ΙΙΙ. 

Αντιδρώντας στα θλιβερά νέα, ο επίσημος λογαριασμός X του WWE έγραψε στο Twitter: «Το WWE με λύπη μαθαίνει ότι ο Μάικλ Τζόουνς, γνωστός στους οπαδούς του WWE ως Βέρτζιλ, πέθανε. Το WWE εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια, τους φίλους και τους θαυμαστές του Τζόουνς». 

Παλιοί παλαιστές που γνώριζαν τον Τζόουνς, όπως ο Τζέικ Ρόμπερτς και ο Μπρούτους Μπιφκέικ, αλλά και διασημότητες, εξέφρασαν τη θλίψη τους για τον θάνατό του στα social media. 

Πηγή: dailymali.co.uk

