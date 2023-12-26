Ράτκλιφ: «Χρειάζεται υπομονή, για να επαναφέρουμε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκεί που ανήκει»

Μετά τις πρώτες του δηλώσεις ως ο νέος μέτοχος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ έστειλε και ανοιχτή επιστολή προς τους φιλάθλους, ζητώντας τους να κάνουν υπομονή στην προσπάθεια που θα γίνει για να επιστρέψει ο σύλλογος στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Σας γράφω αυτή την στιγμή, για την κρίσιμο ρόλο που θα έχουν οι φίλαθλοι στο μέλλον της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη ευθύνη που έχουμε απέναντί σας.

Πιστεύω ότι μπορούμε να φέρουμε στο γήπεδο επιτυχίες ανάλογες με τις εμπορικές που συνεχίζει να έχει ο σύλλογος. Θα χρειαστεί χρόνος και υπομονή μαζί με αυστηρότητα και τη δουλειά στο υψηλότερο επίπεδο επαγγελματικής διαχείρισης.

Είστε φιλόδοξοι για τον σύλλογο, όπως και εμείς. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις στον αθλητισμό και η αλλαγή μπορεί να πάρει χρόνο, αλλά θα είμαστε μαζί σε αυτό θα προσπαθήσουμε να πάμε τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εκεί που ανήκει, στην κορυφή του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Παίρνω αυτή την ευθύνη πολύ σοβαρά. Λάβετε υπόψη ότι, όπως συμβαίνει με κάθε συμφωνία, υπόκειται στη συνήθη ρυθμιστική διαδικασία υπογραφής και επομένως δεν αναμένουμε να μιλήσουμε δημόσια για θέματα του συλλόγου, παρά μόνο μετά την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας».

