Επίσημα παρελθόν αποτελεί από τον πάγκο του Παναθηναϊκού ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Το «τριφύλλι» ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τον Σέρβο τεχνικό, ο οποίος ήταν στο τιμόνι τα τελευταία δυόμιση χρόνια.



Ο Γιοβάνοβιτς κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού για 113 παιχνίδια, μετρώντας 65 νίκες, 22 ισοπαλίες και 26 ήττες, κατακτώντας και ένα Κύπελλο Ελλάδας.

Πλέον, ανοίγει ο δρόμος για τη διάδοχη κατάσταση, με τον Φατίχ Τερίμ να ετοιμάζει βαλίτσες για να πετάξει για Ελλάδα και την Τετάρτη να κάνει την πρώτη του προπόνηση στον Παναθηναϊκό, όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα από την Τουρκία.



Αναλυτικά η ανακοίνωση:



«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή, Ιβάν Γιοβάνοβιτς.



»Παναθηναϊκός και Γιοβάνοβιτς συμπορεύθηκαν για 2,5 χρόνια. Σε αυτό το διάστημα το Τριφύλλι έφτασε στην κατάκτηση του Κυπέλλου το 2022 και επανήλθε στους ομίλους ευρωπαϊκών διοργανώσεων εφέτος με τη συμμετοχή στο Europa League. Συνολικά καθοδήγησε σε 113 αγώνες την ομάδα, μετρώντας 64 νίκες.



»Ευχαριστούμε τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς και το επιτελείο του για την προσφορά τους στο σύλλογο, οδηγώντας την ομάδα σε ανοδική πορεία και ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη συνέχεια της επαγγελματικής διαδρομής τους. Η πόρτα του Παναθηναϊκού θα είναι πάντα ανοιχτή γι’ αυτόν».

