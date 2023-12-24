Στην κατοχή του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ πέρασε το 25% των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο να κλείνει το deal με την οικογένεια Γκλέιζερ δίνοντας 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ!



Ο μεγιστάνας πίσω από τον επενδυτικό κολοσσό INEOS, που έχει στην ιδιοκτησία του και τις Νις, Λοζάνη, αναμένεται να επενδύσει και 300 εκατομμύρια λίρες στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που θα δώσει στα 1,5 δισ.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας είχε εμπλακεί σε συζητήσεις για την αγορά το πλειοψηφικού πακέτου της Γιουνάιτεντ τον τελευταίο χρόνο ωστόσο περιορίστηκε σε μέρος των μετοχών, με την έγκριση από την Premier League να αναμένεται να δοθεί μέσα σε διάστημα 6-8 εβδομάδων.



Αγγλικά Μέσα αναφέρουν πως ο Ράτκλιφ θα έχει στον έλεγχό του το ποδοσφαιρικό τμήμα, με τον Έρικ Τεν Χαγκ να παρουσιάζεται ως... ασφαλής, όσον αφορά στη θέση του στην άκρη του πάγκου, την ώρα που ο Πολ Μίτσελ αποτελεί στόχο για αθλητικός διευθυντής.



Υπενθυμίζεται ότι τους προηγούμενους μήνες, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για την αγορά του κλαμπ από το Κατάρ, ωστόσο οι Γκλέιζερ δεν κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με τον Σεΐχη Γιασίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θανί.

Manchester United reaches agreement for Sir Jim Ratcliffe, Chairman of INEOS, to acquire up to a 25% shareholding in the Company.#MUFC — Manchester United (@ManUtd) December 24, 2023

