Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ανακοινώθηκε η αγορά του 25% της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ από τον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ

Ολοκληρώθηκε η πώληση του 25% των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ στον Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, εναντι 1,2 δισ. λιρών, ενώ θα βάλει άλλα 300 εκατ. ευρώ για την βελτίωση του Ολντ Τράφορντ

Ratcliffe

Στην κατοχή του Σερ Τζιμ Ράτκλιφ πέρασε το 25% των μετοχών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, με τον Βρετανό δισεκατομμυριούχο να κλείνει το deal με την οικογένεια Γκλέιζερ δίνοντας 1,2 δισεκατομμύρια ευρώ!

Ο μεγιστάνας πίσω από τον επενδυτικό κολοσσό INEOS, που έχει στην ιδιοκτησία του και τις Νις, Λοζάνη, αναμένεται να επενδύσει και 300 εκατομμύρια λίρες στις εγκαταστάσεις του συλλόγου, ανεβάζοντας το συνολικό ποσό που θα δώσει στα 1,5 δισ.

Ο Βρετανός επιχειρηματίας είχε εμπλακεί σε συζητήσεις για την αγορά το πλειοψηφικού πακέτου της Γιουνάιτεντ τον τελευταίο χρόνο ωστόσο περιορίστηκε σε μέρος των μετοχών, με την έγκριση από την Premier League να αναμένεται να δοθεί μέσα σε διάστημα 6-8 εβδομάδων.

Αγγλικά Μέσα αναφέρουν πως ο Ράτκλιφ θα έχει στον έλεγχό του το ποδοσφαιρικό τμήμα, με τον Έρικ Τεν Χαγκ να παρουσιάζεται ως... ασφαλής, όσον αφορά στη θέση του στην άκρη του πάγκου, την ώρα που ο Πολ Μίτσελ αποτελεί στόχο για αθλητικός διευθυντής.

Υπενθυμίζεται ότι τους προηγούμενους μήνες, υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για την αγορά του κλαμπ από το Κατάρ, ωστόσο οι Γκλέιζερ δεν κατάφεραν να έρθουν σε συμφωνία με τον Σεΐχη Γιασίμ μπιν Χαμάντ αλ-Θανί.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
12 0 Bookmark