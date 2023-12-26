Έβγαλε σφυγμό η Νότιγχαμ Φόρεστ! Η ομάδα του Νούνο Εσπίριτο Σάντο έκανε σπουδαία ανατροπή και έφυγε με το τρίποντο στις αποσκευές της από το «St James Park», επικρατώντας με 3-1 της Νιούκαστλ για να κάνει χαρούμενα Χριστούγεννα!



Πρώτη νίκη μετά τις 5 Νοεμβρίου για τη Φόρεστ και πρώτη για τον Πορτογάλο τεχνικό στην τεχνική ηγεσία του συλλόγου, έχοντας για μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κρις Γουντ ο οποίος πέτυχε χατ-τρικ και έφερε… τούμπα το προβάδισμα των γηπεδούχων με το πέναλτι του Ίσακ. Με τους γηπεδούχους να γίνονται η ομάδα με τις περισσότερες ήττες σε Boxing Day, μετρώντας 47!

Στα αμιγώς αγωνιστικά, η Νιούκαστλ μπήκε καλύτερα και κέρδισε πέναλτι, το οποίο μετέτρεψε σε γκολ στο 23ο λεπτό ο Ίσακ για το 1-0. Παρόλα αυτά, η Νότιγχαμ άρχισε να παίρνει μέτρα στο γήπεδο και να απειλεί, φτάνοντας τελικά στην ισοφάριση στην τελευταία φάση του πρώτου μέρους με τον Γουντ να γράφει το 1-1 στο 45’+1’.



Ο Νεοζηλανδός στράικερ ήταν σε εξαιρετική κατάσταση και το απέδειξε στο δεύτερο ημίχρονο, όπου συνέχισε το… κρεσέντο του. Συγκεκριμένα, στο 53ο λεπτό ο Ελάνγκα βρήκε τον Γουντ στην περιοχή, αυτός άδειασε έναν αντίπαλο και με εξαιρετικό τελείωμα υπέγραψε την ανατροπή. Και επτά λεπτά αργότερα μετά τη βαθιά μπαλιά του Μουρίγιο, ο Γουντ πέρασε και τον Ντουμπράβκα για να δώσει αέρα δύο τερμάτων στη Νότιγχαμ Φόρεστ. Έγινε μάλιστα ο πρώτος παίκτης μετά τον Χάρι Κέιν το 2017 που πετυχαίνει χατ-τρικ στην Boxing Day!



Η Νιούκαστλ ήταν αναγκασμένη να βγει μαζικά μπροστά και να ψάξει τη μείωση του σκορ, αλλά οι φιλοξενούμενοι με αυτοθυσία κρατούσαν το σκορ και ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνοι στην κόντρα-επίθεση. Παρά τις προσπάθειες των γηπεδούχων, όμως, το αποτέλεσμα δεν άλλαξε και η Φόρεστ πήρε μια σπουδαία νίκη, η οποία ήταν ο μόλις δεύτερη φετινή μακριά από το γήπεδό της.





Η 19η αγωνιστική:



Τρίτη, 26/12



Νιούκαστλ-Νότιγχαμ Φόρεστ 1-3

(24’ πέν. Ίσακ – 45’+1’, 53’, 60’ Γουντ)



Μπόρνμουθ-Φούλαμ (17:00)

Σέφιλντ Γιουνάιτεντ-Λούτον (17:00)

Μπέρνλι-Λίβερπουλ (19:30)

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Άστον Βίλα (22:00)



Τρίτη, 27/12



Μπρέντφορντ-Γουλβς (21:30)

Τσέλσι-Κρίσταλ Πάλας (21:30)

Έβερτον-Μάντσεστερ Σίτι (22:15)



Πέμπτη, 28/12



Μπράιτον-Τότεναμ (21:30)

Άρσεναλ-Γουέστ Χαμ (22:15)





Η επόμενη (20η) αγωνιστική:



Σάββατο 30/12

Λούτον-Τσέλσι (14:30)

Άστον Βίλα-Μπέρνλι (17:00)

Κρίσταλ Πάλας-Μπρέντφορντ (17:00)

Μάντσεστερ Σίτι-Σέφιλντ Γιουνάιτεντ (17:00)

Γουλβς-Έβερτον (17:00)

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (19:30)



Κυριακή 31/12

Φούλαμ-Άρσεναλ (16:00)

Τότεναμ-Μπόρνμουθ (16:00)



Δευτέρα 01/01

Λίβερπουλ-Νιούκαστλ (22:00)



Τρίτη 02/01

Γουέστ Χαμ-Μπράιτον (21:30)

