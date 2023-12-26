Και «με τη βούλα» νέος προπονητής του Παναθηναϊκού είναι από σήμερα (25/12) ο Φατίχ Τερίμ, που θα αναλάβει άμεσα τα καθήκοντά του.



Με την «πράσινη» ΠΑΕ να ανακοινώνει την πρόσληψη του Τούρκου τεχνικού, ο οποίος θα διαδεχτεί τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, που έλυσε τη συνεργασία του με τον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον προπονητή Φατίχ Τερίμ.



»Ο Τούρκος προπονητής γεννήθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου 1953 στα Άδανα. Άρχισε την ποδοσφαιρική καριέρα του στη Ντεμίρσπορ και συνέχισε στη Γαλατασαράι, ενώ αγωνίστηκε και στην εθνική Τουρκίας.



»Ως προπονητής έκανε σπουδαία διαδρομή, όντας μακράν του δεύτερου, ο κορυφαίος προπονητής της Τουρκίας, έχοντας κατακτήσει με τη Γαλατασαράι οκτώ πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο UEFA. Επίσης οδήγησε την Εθνική Τουρκίας στα ημιτελικά του Euro.



»Πρώτη του ομάδα ως προπονητής ήταν η Ανκαραγκουτσού το 1987, ενώ ακολούθησε η Γκιοζτεπέ. Το 1990 ανέλαβε την εθνική K21 της Τουρκίας και τρία χρόνια αργότερα έγινε πρώτος προπονητής της εθνικής Ανδρών.



»Ακολούθησε η Γαλατασαράι, όπου απ’ το 1996 ως το 2000 κατέκτησε σερί τέσσερα πρωταθλήματα και βέβαια κορυφαία επιτυχία του Τερίμ αποτέλεσε το Κύπελλο UEFA το 2000 (4-1 την Άρσεναλ στα πέναλτι)! Αμέσως μετά ήρθε η απόλυτη αναγνώριση του έργου του με την πρόσληψη στη Φιορεντίνα. Στην ομάδα της Serie A έμεινε έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2001. Το καλοκαίρι του 2001 η εκ των κορυφαίων ιταλικών ομάδων, Μίλαν υπέγραψε συμβόλαιο με τον Τερίμ.



»Το 2002 επέστρεψε στη Γαλατασαράι, όπου παρέμεινε μέχρι το 2004 εν μέσω πολλών οικονομικών και διοικητικών δυσκολιών. Το 2005 επέστρεψε στην εθνική Τουρκίας και κατάφερε να φτάσει έως τα ημιτελικά του Euro 2008. Παραιτήθηκε το 2009, έμεινε ενάμισι χρόνο εκτός και το 2011 η Γαλατασαράι τον κάλεσε για να βρει το δρόμο των επιτυχιών. Όντως ο Τερίμ επανέφερε την «Τσιμ Μπομ» στους τίτλους, κατακτώντας δύο πρωταθλήματα. Τον Σεπτέμβριο του 2013 αποχώρησε από τη Γαλατασαράι και γύρισε για την τρίτη του θητεία στην εθνική Τουρκίας. Έμεινε τέσσερα χρόνια και τελικά ακολούθησε τη γνώριμη διαδρομή, πίσω στη βάση του, τη Γαλατασαράι. Ανέλαβε για τέταρτη φορά τον Δεκέμβριο του 2017, πανηγύρισε άλλα δύο πρωταθλήματα και ολοκλήρωσε τη διαδρομή του εκεί τον Ιανουάριο του 2022.



»Καλωσορίζουμε τον Φατίχ Τερίμ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

