Πρώτη προπόνηση με Νίκο Αναστόπουλο στην Καλαμάτα

Την πρώτη του προπόνηση με την Καλαμάτα πραγματοποίησε ο Νίκος Αναστόπουλος. Ο έμπειρος τεχνικός γνώρισε τους ποδοσφαιριστές, μίλησε με τους δημοσιογράφους, στους οποίους τόνισε το συναισθηματικό δέσιμο που έχει με τη Μαύρη Θύελλα και τον κ. Πρασσά.

Η ενημέρωση της ομάδας:

Την πρώτη του γνωριμία με τους ποδοσφαιριστές έκανε το απόγευμα ο νέος μας προπονητής Νίκος Αναστόπουλος. Πριν την πρεμιέρα του στο προπονητικό κέντρο στα Παλιάμπελα έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους τονίζοντας το συναισθηματικό του δέσιμο με την ομάδα και τον πρόεδρο μας κ.Πρασσά.

Πρώτος στόχος είναι να γίνει ομάδα η οποία θα μπαίνει στο γήπεδο και θα κάνει τα πάντα για να κερδίσει με το αγωνιστικό της πρόσωπο. Αύριο θα γίνει πρωινή προπόνηση και στην συνέχεια θα βγει η αποστολή για τον αγώνα με την Ηλιούπολη που θα γίνει στο γήπεδο της Παραλίας την Τετάρτη με ώρα έναρξης 3μμ.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.