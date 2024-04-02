Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Απέρριψε τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Τσαν – Υποψήφιοι Δέδας και Γκίνζμπουργκ

Ο Ισραηλινός κόουτς εργάζεται στην ουκρανική Προμετέι και σε περίπου τρεις εβδομάδες θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Απέρριψε τη Χάποελ Τελ Αβίβ ο Τσαν – Υποψήφιοι Δέδας και Γκίνζμπουργκ

Σε αναζήτηση προπονητή βρίσκεται η Χάποελ Τελ Αβίβ, μετά την απόλυση του Ντάνι Φράνκο, πριν από μερικές ημέρες.

Σύμφωνα με το «Sport5», η ομάδα του Ισραήλ έκανε κρούση στον Ερντέμ Τσαν. Ο Τούρκος προπονητής απολύθηκε από την Αναντολού Εφές, αλλά απέρριψε την πρόταση.

Πλέον, η Χάποελ Τελ Αβίβ στρέφεται σε άλλα ονόματα που έχει στη λίστα της. Πολύ ψηλά φέρεται να βρίσκεται ο Στέφανος Δέδας, ο οποίος είναι χωρίς δουλειά μετά την απομάκρυνση του Δημήτρη Ιτούδη από τη Φενέρμπαχτσε.

Επίσης, άλλος ένας υποψήφιος για την ομάδα του Τελ Αβίβ είναι ο Ρόνεν Γκίνζμπουργκ.

Ο Ισραηλινός κόουτς εργάζεται στην ουκρανική Προμετέι και σε περίπου τρεις εβδομάδες θα ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις του.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τελ Αβίβ
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark