Πραγματοποιώντας μια καθολική εμφάνιση και παίζοντας απίθανο τένις απέναντι στον Κάσπερ Ρουντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε για τη 3η φορά το Μόντε Κάρλο επικρατώντας με 2-0 σετ (1-6, 4-6)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μπήκε πολύ συγκεντρωμένα και δυνατά στο ματς, βάζοντας εξ’ αρχής πολύ δύσκολα στο σερβίς του Κάσπερ Ρουντ. Ο Νορβηγός κατέκτησε δύσκολα το πρώτο γκέιμ (40-30), με τον Έλληνα τενίστα να ισοφαρίζει σε 1-1 με love game!

Με το φόρχαντ του Στέφανου να λειτουργεί άψογα και να αποτελεί διαρκώς κίνδυνο για τον Ρουντ, ο 25χρονος εκμεταλλεύτηκε όλα τα πλάτη και μήκη του κορτ, βρίσκοντας πόντους με σμας κοντά στο φιλέ. Όλα αυτά, επέτρεψαν στον Τσιτσιπά να φτάσει σε τριπλό break point στο τρίτο γκέιμ, κάνοντας τελικώς το μπρέικ για το 2-1 (30-40)!

Στη συνέχεια, ο Ρουντ έβγαλε αντίδραση και προσπάθησε να πάρει πίσω το χαμένο του σερβίς. Παρά τα καλά του χτυπήματα και τους πόντους του όμως, ο Νορβηγός υπέπεσε σε αρκετά αβίαστα λάθη στο τέταρτο γκέιμ τα οποία και εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο ο Στέφανος. Κάπως έτσι, ο Έλληνας τενίστας άντεξε στην πίεση των τριών break points του αντιπάλου του, κατακτώντας τελικώς το γκέιμ για το 3-1!

Με την ψυχολογία στα ύψη, το Νο.7 της παγκόσμιας κατάταξης συνέχισε να αποδίδει εκπληκτικό τένις στο χωμάτινο κορτ του Μόντε Κάρλο, φτάνοντας με σχετική άνεση στο δεύτερο διαδοχικό break (30-40) για το 4-1! Παρά το γεγονός πως ο Ρουντ δεν μπορούσε να υπερασπιστεί το σερβίς του, ο Νορβηγός έβαζε δύσκολα στο αντίστοιχο του Στέφανου. Χαρακτηριστικό είναι πως στο 6ο γκέιμ ο Τσιτσιπάς χρειάστηκε δύο αβαντάζ για να κάνει το 5-1!

Τελικώς, ο Έλληνας τενίστας έκλεισε πανηγυρικά το σετ, κατακτώντας το με το εντυπωσιακό 6-1 γκέιμ, καθώς, το εξαιρετικό του φορχαντ, αλλά και το διπλό λάθος του αντιπάλου του στο φινάλε του χάρισαν το τρίτο break στο πρώτο σετ!

Με «προίκα» την κατάκτηση του πρώτο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς ξεκίνησε το δεύτερο από τη θέση του οδηγού, έχοντας εκείνος το πρώτο σερβίς. Όπως και νωρίτερα, έτσι και τώρα, ο Έλληνας τενίστας δυσκολεύτηκε να «καθαρίσει» το γκέιμ του, καθώς χρειάστηκε ξανά το αβαντάζ για να κάνει το 1-0. Η «απάντηση» του Ρουντ, ο οποίος όπως ήταν φυσικό ανέβασε την απόδοσή του σε σχέση με το πρώτο σκέλος του ματς, ήταν ένα love game για το 1-1.

Πληρώνοντας το κακό πρώτο του σερβίς (6/14 στις αρχές του 2ου σετ), ο Στέφανος, επέτρεπε στον Νορβηγό να διεκδικεί επί ίσοις όροις ένα break στο σερβίς του. Κάτι που ευτυχώς δεν ήρθε, αφού ο Τσιτσιπάς «έσβησε» ακόμα ένα break point, κατακτώντας το γκέιμ για το 2-1! Ο Ρουντ ισοφάρισε με σχετική άνεση σε 2-2 (40-15), την ώρα όπου ο Τσιτσιπάς κράτησε το σερβίς του εύκολα (40-15) για το 3-2 μετά από αρκετή ώρα, βγάζοντας όμορφα χτυπήματα κοντά στο φιλέ!

Στη συνέχεια, ο Κάσπερ Ρουντ ισοφάρισε εκ νέου, κάνοντας το 3-3, ωστόσο, αυτή τη φορά κράτησε δύσκολα το σερβίς του στο αβαντάζ. Το πιο κομβικό σημείο του δεύτερου σετ ήταν στο έβδομο γκέιμ! Εκεί όπου οι δύο τενίστες έδωσαν μία τεράστια μάχη για 13 λεπτά (!), με τον Στέφανο να κρατά το σερβίς του (4-3), παίρνοντας ψυχολογία μετά από έναν τέτοιο... μαραθώνιο, «σβήνοντας» παράλληλα δύο ακόμα break point και φτάνοντας τα 8 στα 8 μέχρι εκείνο το σημείο του αγώνα! Το μόνο «ψεγάδι» του παιχνιδιού του Τσιτσιπά ήταν το πρώτο του σερβίς, το οποίο και τον δυσκόλευε αρκετά στο να «κλειδώσει» τα σέρβις του.

Αμφότεροι, συνέχισαν το παιχνίδι έχοντας από ένα love game για το 5-4 υπέρ του Έλληνα τενίστα. Και φτάσαμε στο 10ο γκέιμ του σετ, εκεί όπου ο Στέφανος με περίσσια ψυχραιμία και τρομερά συγκεντρωμένος, έκανε το τέταρτο break του στον τελικό και κατέκτησε τον τίτλο με 2-0 σετ!

