Η σεζόν για την Μπάγερν Μονάχου δεν εξελίσσεται ιδανικά, αφού έχει ήδη χάσει πρωτάθλημα, Κύπελλο και Super Cup, με μοναδικό στόχο που παραμένει «ανοικτός» το Champions League.

Όπως είναι λογικό, ο Τόμας Τούχελ δεν θα συνεχίσει στον πάγκο των Βαυαρών από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, και ήδη η διοίκηση της ομάδας διερευνά τις επιλογές της για τον αντικαταστάτη του.

Μάλιστα, σύμφωνα με δημοσιεύματα, η Μπάγερν επικοινώνησε και με τον Ζινεντίν Ζιντάν, θέλοντας να μάθει αν ο Γάλλος θα ενδιαφερόταν να αναλάβει την τεχνική της ηγεσία.

Θυμίζουμε πως ο «Ζιζού» παραμένει χωρίς ομάδα από το 2021, όταν και αποχώρησε από την εξαιρετικά επιτυχημένη θητεία του στη Ρεάλ Μαδρίτης. Παρά το ενδιαφέρον πολλών ισχυρών συλλόγων, μέχρι στιγμής δεν έχει δείξει ιδιαίτερη «θέρμη» να επιστρέψει στους πάγκους.

