Παναθηναϊκός: Του «πάει» ο Απρίλιος

Του πάνε όλα καλά τον Απρίλη του Παναθηναϊκού, δείτε τα στατιστικά του πέρσι και φέτος.  

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει τη Λαμία στο «Απόστολος Νικολαΐδης», για τα playoff της Stoiximan Super League.

Η ομάδα του Φατίχ Τερίμ έρχεται μετά τη μεγάλη νίκη, επί του Άρη με 0-2 στο «Κλεάνθης Βικελίδης» και θέλει να κρατήσει και να συνεχίσει αυτό το σερί που έχει, κόντρα στην ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου.

Από την άλλη βέβαια και η Λαμία θέλει το καλύτερο αποτέλεσμα, αφού έρχεται μετά την ήττα επί του Ολυμπιακού στην έδρα της, με 1-5.

