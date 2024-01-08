Πόλο: «Βούλιαξε» την Ιταλία η Ουγγαρία και έστειλε την Εθνική στα χιαστί πιθανότατα κόντρα στην Ολλανδία

Μεγάλη έκπληξη στον τελευταίο αγώνα του 2ου ομίλου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς η Ουγγαρία, όχι απλά νίκησε, αλλά… βούλιαξε την Ιταλία (10-5), με αποτέλεσμα να στείλει την Ελλάδα να αγωνιστεί στα χιαστί της διοργάνωσης, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει -εκτός συγκλονιστικού απροόπτου- την Ολλανδία.

Η απρόσμενη επικράτηση των Ούγγρων στέρησε από την Ελλάδα και την επιπλέον ημέρα ξεκούρασης, αλλά το σημαντικότερο είναι πως της άλλαξε το μονοπάτι, καθώς η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου θα παίξει, όπως προαναφέραμε, με τους Ολλανδούς και σε περίπτωση νίκης, στα προημιτελικά θα αγωνιστεί με τον 2ο του πρώτου ομίλου, που θα είναι μία εκ των Κροατίας και Ισπανίας, με πιθανότερη τη δεύτερη.

Ο νικητής από αυτόν τον προημιτελικό θα παίξει στην τετράδα κόντρα στον νικητή που θα βγει από το ζευγάρι Ουγγαρία-Σερβία.

Αύριο, να σημειωθεί, θα οριστικοποιηθεί ότι θα βρούμε την Ολλανδία απέναντί μας, με τη διεξαγωγή των αναμετρήσεων του 4ου ομίλου (Ολλανδία-Σλοβενία και Σλοβακία-Ρουμανία).

Η τελική βαθμολογία του 2ου ομίλου:

Ουγγαρία 6 (33-26)

Ιταλία 6 (42-23)

Ελλάδα 6 (36-32)

Γεωργία 0 (25-55)

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.