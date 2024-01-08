Λογαριασμός
Δανεικός στην Καραγκιουμρούκ ο Δημήτρης Κουρμπέλης

Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ανήκει στην Τράμπζονσπορ

Κουρμπέλης

Στην Φατίχ Καραγκιουμρούκ και επίσημα ο Δημήτρης Κουρμπέλης

Ο 30χρονος μέσος αποχώρησε από την Τράμπζονσπορ για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα, ως δανεικός μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων δεν έχει συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς.

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο οποίος αποχώρησε από τους «πράσινους» ως ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι και μετά από 6,5 χρόνια παρουσίας τους στην ομάδα, πραγματοποίησε μόλις 6 εμφανίσεις με την Τράμπζονσπορ στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν, επιθυμώντας να αποχωρήσει.

Παρότι το όνομά του εμφανίστηκε και στα μεταγραφικά ρεπορτάζ ελληνικών ομάδων, τελικά θα φορέσει τη φανέλα της Καραγκιουμρούκ, η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης του υποβιβασμού στην κορυφαία κατηγορία της Τουρκίας.

TAGS: Τουρκία ποδόσφαιρο
