Στην Φατίχ Καραγκιουμρούκ και επίσημα ο Δημήτρης Κουρμπέλης.

Ο 30χρονος μέσος αποχώρησε από την Τράμπζονσπορ για να ενταχθεί στη νέα του ομάδα, ως δανεικός μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν, ενώ στη συμφωνία των δύο ομάδων δεν έχει συμπεριληφθεί οψιόν αγοράς.

Dimitrios Kourbelis Karagümrük’te



Trabzonspor'da forma giyen Yunanistan A Milli Takımı'nın başarılı orta saha oyuncusu Dimitrios Kourbelis ile kiralık olarak sezon sonuna kadar anlaşma sağladık.



Kourbelis'e hoş geldin der, başarılar dileriz. pic.twitter.com/ba8cUOFkyi — VavaCars Fatih Karagümrük SK (@karagumruk_sk) January 8, 2024

Ο πρώην αρχηγός του Παναθηναϊκού, ο οποίος αποχώρησε από τους «πράσινους» ως ελεύθερος το περασμένο καλοκαίρι και μετά από 6,5 χρόνια παρουσίας τους στην ομάδα, πραγματοποίησε μόλις 6 εμφανίσεις με την Τράμπζονσπορ στο πρώτο μισό της φετινής σεζόν, επιθυμώντας να αποχωρήσει.

Παρότι το όνομά του εμφανίστηκε και στα μεταγραφικά ρεπορτάζ ελληνικών ομάδων, τελικά θα φορέσει τη φανέλα της Καραγκιουμρούκ, η οποία βρίσκεται εντός της ζώνης του υποβιβασμού στην κορυφαία κατηγορία της Τουρκίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.