Πόλο: Νίκησε τη Γεωργία και… μαρσάρει για οκτάδα η Εθνική

Υπέταξε τη Γεωργία… περιμένει για τους «8» η Εθνική Πόλο. Επιστροφή στις νίκες για τη γαλανόλευκη, η οποία επικράτησε 18-9 της Γεωργίας στο ευρωπαϊκό, ολοκληρώνοντας τις υποχρεώσεις της στον Β’ Ομίλο.

Η ομάδα του Θοδωρή Βλάχου, έφτασε τους έξι βαθμούς και αναμένει το αποτέλεσμα της αναμέτρησης (20:00) της Ιταλίας με την Ουγγαρία για να μάθει τη θέση της στο γκρουπ. Σε περίπτωση νίκης της ομάδας του γνώριμού μας, Καμπάνια, θα τερματίσει 2η η Εθνική, σφραγίζοντας την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά.

Αν νικήσει η Ουγγαρία στην κανονική διάρκεια, θα υπάρξει τριπλή ισοβαθμία και θα μετρήσουν τα μεταξύ τους παιχνίδια, με την Ελλάδα να βρίσκεται στο -5, (έχοντας νικήσει την Ουγγαρία με 10-8), ενώ ηττήθηκε με 15-8 από την Ιταλία.

Οκτάλεπτα: 2-5, 3-6, 3-3, 1-4.

Γεωργία (Ντέγιαν Στανόγιεβιτς): Ραζμάζντε, Ακχβλεντιάνι, Νταντβάνι, Σουσιασβίλι, Μπιτάτζε, Γιέλατσα, Τκεσελασβίλι, Τζιχτσιαρένκα, Ιμναΐσβίλι, Μαγκρακβελίτζε, Βάσιτς, Πιέσιβατς, Καπανάτζε.

Ελλάδα (Θοδωρής Βλάχος): Ζερδεβάς, Γενηδουνιάς, Σκουμπάκης, Καλογερόπουλος, Φουντούλης, Παπαναστασίου, Δερβίσης, Αργυρόπουλος, Γκίλλας, Κάκαρης, Νικολαΐδης, Βλαχόπουλος, Τζωρτζάτος.

